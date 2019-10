Rektor-Bestellung an der PHT auf Eis, Ministerium holt Gutachten ein

Von Peter Nindler

Innsbruck – Nach den Unstimmigkeiten um die Bestellung des Rektors an der Pädagogischen Hochschule in Oberösterreich gibt es solche auch in Tirol. Und wie in Oberösterreich wird jetzt in Innsbruck ebenfalls ein externes Gutachten eingeholt, das alle fünf in die engere Auswahl gekommenen Bewerber noch einmal beurteilen wird. Zum Hearing wurden lediglich zwei eingeladen: der amtierende Rektor Thomas Schöpf und die Literaturwissenschafterin Veronika Bernard.