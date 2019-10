Verkehr: In Kufstein geht es noch mehr rund

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Auf den Straßen des Bezirks Kufstein stellt man sich auf einen verkehrsreichen Winter ein. Im Vorjahr wurden an Spitzentagen bis zu 20.000 Pkw auf der B171 durch die Stadt gezählt. Der erste Mosaikstein für eine Entlastung könnte heute in Wien im Parlament gelegt werden. Bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrates will die Volkspartei (wie versprochen) den Antrag einbringen, um den Autobahnabschnitt zwischen der Staatsgrenze und Kufstein-Süd von der Vignettenpflicht ausnehmen zu lassen. Aber es bleibt noch ein zweites Problem: Die Grenzkontrollen an der Autobahngrenze Richtung Bayern. Wegen der folgenden kilometerlangen Staus (teilweise bis nach Wörgl retour) drängen die Pkw auf die Nebenstraßen. Dazu startete das Land Tirol eine Reihe von Maßnahmen im Sommer, wie Dosierampeln und Fahrverbote. Es ist zu erwarten, dass die meisten Beschränkungen auch im Winter gleich bleiben. „Wobei es ja auch sein kann, dass durch die Ankündigung dieser Maßnahme bereits viele gar nicht von der Autobahn abgefahren sind“, bilanziert Bürgermeister Martin Krumschnabel.