101 Fragen zu umstrittener Jagdhütte im Stanzer Schlosswald

Von Matthias Reichle

Stanz – Ist das noch eine normale Jagdhütte oder fällt sie schon unter die Kategorie „Luxus“, wie die Liste Fritz meint? Ein Bau im Schlosswald oberhalb von Stanz wirft derzeit zahlreiche Fragen auf. Seit heuer steht das zweigeschoßige Gebäude auf 1700 Metern Seehöhe über dem Landecker Talkessel. Nun will sich die Liste Fritz das Projekt genauer ansehen – und unterstellt in diesem Zusammenhang gar, „dass es stark nach Freunderlwirtschaft riecht“, wie Landtagsabgeordneter Markus Sint erklärt. 101 Fragen hat er in einer Anfrage im Tiroler Landtag gestellt. Vor allem geht es um die Genehmigung des Baus.