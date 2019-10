Kundler Wirt und FPÖ-Gemeinderat wird von FPÖ verwarnt

Kundl — Für Aufregung sorgt ein Wirt in Kundl, der auch FPÖ Gemeinderat von Kundl ist. Er hat eine in seinem Lokal für 25. Oktober stattfindende „Raucherfete" mit an Zitaten des NS-Regimes angelehnten Sprüchen beworben. Die Plattform „FPÖ Fails" hat den Fall aufgedeckt. Nach dem Motto „Wollt ihr das absolute Rauchverbot?" lässt GR Oswald Rofner seinen Unmut gegenüber dem ab 1. November geltenden Rauchverbot freien Lauf. Diese Aussage ähnelt jedoch der Rede von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels, als er zwei Wochen nach der Niederlage in Stalingrad 1943 die berüchtigte Frage gestellt hat „Wollt Ihr den totalen Krieg?". Außerdem verwendete Rofner in seiner Einladung noch Adolf Hitler zugeschriebene Zitate.

-

Hintergrund für die Raucherfete ist die seit Wochen anhaltende Kritik der FPÖ am Rauchverbot. Gegenüber der FPÖ bedauerte Rofner die Bewerbung seiner Party mit derartigen Sprüchen. Die FPÖ hat noch gestern Abend beraten. Von einem Ausschluss wird abgesehen, doch Rofner, der, wie es heißt, versichert habe, den NS-Zusammenhang nicht gekannt zu haben, wird von der Partei verwarnt. (pn)