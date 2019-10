Klima bleibt in Kufstein weiterhin ein Streitthema

Kufstein — Es war ein außergewöhnlicher Schritt, als sich in der Festungsstadt der Gemeinderat vor Monaten zum Klimanotstand bekannte. Seither kocht das Thema immer wieder in den politischen Diskussionen hoch. Zuletzt brachte VP-Gemeinderat Richard Salzburger das Thema ins Spiel. Er kritisierte die fehlende Konsequenz und führte als Beispiel die Abhaltung der Autofestspiele an (die TT berichtete).

Tatsächlich, so antwortete Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie), gebe es bereits Gespräche mit den Organisatoren, bei der großen Open-Air-Kfz-Ausstellung, bei welcher die ganze Innenstadt zur Bühne für Automarken wird, den Faktor der alternativen Antriebe stärker zu berücksichtigen. Auch Autofestspiele-Initiator Walter Edinger bestätigte entsprechende Überlegungen.

Victoria da Costa (Gemeinderätin, Grüne): „Wer Ja zu Klimaschutz sagt, muss auch bereit sein, was zu ändern.“ - Tiroler Grüne

Für die grüne Gemeinderätin Victoria da Costa ist eine „fossile Autoshow" der beste Beleg dafür, dass noch viel zu tun ist, um dem Klimanotstand gerecht zu werden. „Wer Ja zu Klimaschutz sagt, muss auch bereit sein, was zu ändern. Das beginnt bei uns im Gemeinderat. Wir müssen den Mut aufbringen, die alten Wege zu verlassen und neue einzuschlagen. Das bedeutet auch, dass solche Veranstaltungen, die den Klimanotstand ad absurdum führen, nicht mehr länger fortbestehen können", so da Costa in einer Presseaussendung.

Sie schlägt, angelehnt an den Kassasturz, eine Überprüfung sämtlicher Veranstaltungen auf deren Klimabilanz vor. „Wir müssen uns in Kufstein auf allen Ebenen einer kritischen Durchleuchtung unterziehen. Das betrifft Veranstaltungen genauso wie Förderungen und Richtlinien. Dem muss höchste Priorität eingeräumt werden", so da Costa. Ihr sei bewusst, dass die Veränderung nicht radikal stattfinden kann. „Aber wir müssen endlich ernsthaft damit beginnen", so ihr Appell an die restlichen Mandatare im Kufsteiner Gemeinderat. (TT, wo)