Gemeindeverband St. Vinzenz gibt grünes Licht für Ausbau

Von Matthias Reichle

Zams – In Zams steht der Ausbau gleich mehrerer Pflegeeinrichtungen in den Startlöchern: Neben der Erweiterung des Seniorenzentrums Zams-Schönwies um 60 Betten soll auch eine Übergangspflege (am gleichen Standort) mit 20 Betten kommen. Zudem ist in direkter Krankenhausnähe eine neue Schwerpunktpflege geplant.

Der Gemeindeverband St. Vinzenz gab dafür in zwei Grundsatzbeschlüssen grünes Licht, wie der Zammer Bürgermeister und Verbandsobmann Siggi Geiger bestätigt. Der Verband wird die 24 Betten zählende Schwerpunktpflege später betreiben und ist bei den laufenden Kosten und den Abgängen auch finanziell gefordert, erklärt er.

Ebenfalls einstimmig fiel der Grundsatzbeschluss für die Übergangspflege in Zusammenhang mit dem Ausbau des Seniorenzentrums. Die neue Einrichtung werde sich künftig in das neue Pflegeheim einmieten, für den Kranken­hausverband fallen dort Investitionskosten, der Mietzins und Betriebskosten an.

Drittens wurde beschlossen, dass die neu zu errichtende Schwerpunktpflege als Ausweichquartier für die Erweiterung des Pflegeheims herangezogen werden kann. Womit auch die Reihenfolge der Projekte geklärt ist. Geiger wagt hier noch keine zeitliche Prognose. „Es wird noch drei bis vier Jahre dauern.“ Derzeit steht man mitten in den Vorbereitungen.

Eine Stellungnahme eines Anrainers gibt es inzwischen zur Umwidmung für das neue Gebäude beim Krankenhaus Zams, in dem neben der Pathologie künftig auch eben jene Schwerpunktpflege untergebracht wird. Verlangt werden dafür verschiedene Gutachten über den Verkehr, den Verkehrslärm und die Luftqualität. Dafür wurden bereits Angebote eingeholt: Sie reichen von 3500 Euro für die Lärmmessung bis hin zu 17.200 Euro für die Luftgüte.

Im Gemeinderat wurde das kritisch hinterfragt. FP-Mandatar Mathias Venier wollte wissen, ob überlegt worden sei, das Krankenhaus bei den Kosten für das Gutachten einzubinden. „Lärm und Luft haben wir noch nie gemacht“, warf VP-Gemeinderat Christian Kohler ein. Für Bürgermeister Siggi Geiger sind die Gutachten notwendig. Wenn es zu weiteren Einsprüchen komme, werde von der Aufsichtsbehörde nachgefragt, was man gemacht habe – „ohne Sachverständigen-Gutachten tut man sich schwer“. Die Gutachten wurden im Gemeinderat einstimmig beschlossen.