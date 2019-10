Firma Schenker wirft in Vomp das Handtuch

Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Nach einer knapp zweistündigen Gemeinderatssitzung in Vomp ließ BM Karl-Josef Schubert am Montagabend unter Allfälliges plötzlich eine Bombe platzen: Das geplante Logistikzentrum der Firma DB Schenker ist vom Tisch. Seit etwa dreieinhalb Jahren verhandelt der Logistik-Riese mit der Vomper Firma Derfeser, um auf deren Areal einen neuen Standort zu eröffnen. Diese Pläne sind hinfällig. „Ich habe Montagvormittag in der Abteilung Raumordnung das Verfahren zur strategischen Umweltprüfung für dieses Projekt gestoppt“, sagte BM Schubert.