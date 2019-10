2500 Innsbrucker gegen Busparkplatz am Hofgarten

Von Peter Nindler

Innsbruck — Grüne Bürgernähe in der Tiroler Landeshauptstadt? Weit gefehlt. So empfindet es jedenfalls die Bürgerinitiative, die sich gegen den Busparkplatz im Bereich der Hofgarten-Gärtnerei ausspricht. 2500 Bürger unterstützen mittlerweile den Protest. Die Initiatoren Hubertus Schumacher und Peter Oeggl sind vor allem von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) enttäuscht. „Wir haben versucht, mit ihm in einen Dialog zu treten. Doch dieser hat in einer angemessenen Form nie stattgefunden."

Zu allem Überfluss sei eine Kontaktaufnahme mit Verkehrsstadträtin Schwarzl, ebenfalls Grüne, bisher nicht möglich gewesen, zumal sie nicht einmal die von den besorgten Bürgern schriftlich gestellten Fragen beantwortet habe. „Die von den Grünen immer proklamierte Bürgerbeteiligung im Sinne von lösungsorientierten Diskussionen fand in diesem Fall nie statt", kritisieren die Anrainer. Bekanntlich gaben die Bundesgärten grünes Licht für die Verlegung des Busparkplatzes. Ursprünglich war im Zusammenhang mit dem Neubau des Managementcenters Innsbruck eine Bus-Tiefgarage geplant.

Für Schumacher und Oeggl ist es unverständlich, dass beim Vorhaben des Bürgermeisters nicht nur ein über Jahrhunderte gewachsener Teil des Hofgartens den Reisebussen geopfert werde, sondern auch die Innsbrucker einen Erholungsraum und das mittlerweile beliebte „Urban Gardening" verlieren. „Und umwelt- und klimapolitisch gesehen grenzt es geradezu an eine Vogel-Strauß-Politik, große Flächen zu versiegeln und damit den Temperaturanstieg in der Stadt weiter anzuheizen."

Außerdem sei auf die Befürchtungen hinsichtlich des Lärms von reversierenden Bussen, von erhöhten Emissionen aus dem Standlauf der Motoren oder des zusätzlichen Flächenbedarfs für Toilettenanlagen, Aufenthaltsräume und touristische Infrastruktur nie reagiert worden, fügen die beiden Anrainer hinzu. „All diese Argumente sind dem Herrn Bürgermeister zur Kenntnis gebracht worden. In Innsbruck wurde zwar von Georg Willi der Klimanotstand ausgerufen, doch scheint es, dass er dieser Ankündigung keine Taten folgen lassen will." Ein bitteres Fazit. Aber ans Aufgeben denken Schumacher und Oeggl nicht. Denn das treffe nur auf Briefe zu.