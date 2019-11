Oberlandesgericht ist gegen Erweiterung der Fußfessel

Gegen eine Erweiterung des Anwendungsbereiches für den elektronisch überwachten Hausarrest (Fußfessel) auf eine noch zu verbüßende Strafzeit von 24 Monaten (derzeit zwölf Monate) spricht sich der Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck, Klaus Schröder, aus. In einer Stellungnahme zum vorliegenden Begutachtungsentwurf für die Novelle zum Strafvollzugs- und Bewährungshilfegesetz verweist er nämlich auch auf die sinngemäße Anwendung von bedingten Entlassungen. „Bei anzunehmender bedingter Entlassung zur Hälfte kommen daher für den elektronisch überwachten Hausarrest nach der vorgesehenen Bestimmung zu einer Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren bzw. bei entsprechender Vorhaft auch zu noch längeren Freiheitsstrafen Verurteilte in Betracht.“ Unbedingte Freiheitsstrafen in diesem Ausmaß würden laut Schröder im Allgemeinen Verurteilungen im Bereich der Schwerkriminalität betreffen und deshalb erscheine diese Vollzugsform nicht ausreichend, um in diesen Fällen dem Strafzweck (Spezial- und Generalprävention) gerecht zu werden. Aus seiner Sicht ist die vorgeschlagene „Ausweitung des Anwendungsbereiches des elektronisch überwachten Hausarrestes – bei allem Verständnis für die in erster Linie damit angestrebte Entlastung der überfüllten Justizanstalten – daher abzulehnen“.

Für SPÖ-Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim bringt die Zentralisierung in der Finanzverwaltung viele Nachteile. Sie kritisiert die Zusammenlegung der 40 Finanzämter zu einem „Finanzamt Österreich“. Die Zentralisierung von Fachwissen in Ballungsräumen, insbesondere in der Bundeshauptstadt, sei in Österreich ohnehin stark ausgeprägt. (pn)