Vom Heimweh der Pitztaler und den Steinerhaufen

Von Alexandra Plank

St. Leonhard — „Schian": Dieses Wort entfährt einem, wenn man an einem sonnigen Herbsttag nach einstündiger Fahrt von Imst auf die Berge im Talschluss blickt. Der Wetterbericht hat für Nachmittag Wolken angesagt, der Parkplatz beim Pitztaler Gletscher ist an diesem Donnerstag gegen 11.30 Uhr sehr gut gefüllt. Derzeit ist nur Gletscherskilauf möglich.

Das Pitztal wirbt mit seinem Traumpaar. - Foto TT/Rudy De Moor

Zwei Tourengeherinnen stehen vor einem Auto mit Imster Kennzeichen. Die Frage: „Was sagen Sie zum Projekt?", reißt sie aus ihrem Tratsch. „Das ist Irrsinn", sagt die eine. Die andere kontert: „Die Pitztaler müssen auch von etwas leben." Die Freundinnen werfen sich dann mit viel Emotion jene Pro- und Contra-Argumente an den Kopf, die derzeit dominieren. Fast könnte man wie bei einer Bingotafel die Schlagworte abhaken. Auf die Frage, ob sie diese Diskussion entzweien würde, umarmen sich die beiden: „Wir können streiten."

Diese harte, aber faire Auseinandersetzung scheint in der öffentlichen Debatte verloren gegangen zu sein. Befürworter wie Gegner sprechen von Fouls der jeweils anderen. Viel ist davon die Rede, dass Auswärtige über die Pitztaler bestimmen wollen, diese indes nahezu geschlossen hinter dem Ausbau stehen würden.

Elmar Huter vom Sennhof in Wenns bietet „Urlaub am Bauernhof" an und ist Bergführer. Er ist maßgeblich an der Gründung des Naturparks Kaunergrat beteiligt gewesen und sei für ein ausgewogenes Verhältnis von Massentourismus und Naturtourismus. Die Gletscherehe zwischen Pitztal und Ötztal hält er für sinnvoll. Als Ausgleich fordert er die Unter-Schutz-Stellung des Kaunergrats. „Die Stadtler wollen ein uneingeschränktes Natur­erlebnis. Sie machen sich keine Gedanken über unsere Existenzgrundlagen. Manche stellen sich uns in Lederhosen vor, kommen mit dem Auto, gehen Touren und schimpfen, wenn der Parkplatz 4 Euro kostet."

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die Gletscherschmelze finde statt, mit und ohne Erschließung. Was bleibe, seien Fels und Schotterhalden. Die Zerstörung des Lebensraums passiere anderswo. „Im Inntal werden beste Ackerflächen verbaut, da kommt kein Aufschrei. Die Abtragung der Gratkante für die Seilbahnstation ist ein Bruchteil von dem, was das Auftauen des Permafrostes an der Nordseite des Linken Fernerkogel verursachen wird."

Bauer und Naturliebhaber Elmar Huter vor seinem Teich in Wenns. - Foto TT/Rudy De Moor

Jasmin Walser, Juniorchefin des Hotels Vier Jahreszeiten in St. Leonhard, hat mit anderen die Initiative „Lebensraum Pitztal" gegründet. Sie erklärt, dass es im Pitztal, sofern nicht bald was passiere, einen Investitionsstau geben werde. Das höchstgelegene Cafe Österreichs auf 3440 Metern gelte als Highlight, man brauche aber mehr Pisten, um wettbewerbsfähig zu sein. Im Hotel gibt es 48 Mitarbeiter, etwa 40 Prozent sind Einheimische. Die Gletscherehe würde zu mehr Frequenz führen, was das Pitztal auch für größere Handelsfirmen attraktiv mache und die In­frastruktur ­weiterbringe.

Mehr Frequenz bedeutet auch mehr Verkehr. „Wir werden nur die vorhandenen Kapazitäten ausnützen. Der Verkehr wird nicht das Problem werden." Schon jetzt investiere man viel Geld in sanften Tourismus, mit der Gletscherehe könnten noch viel mehr tolle Projekte realisiert werden. „Für den Naturschutz brauchen wir Geld, das wir mit der Verbindung erwirtschaften können."

Eine andere Hoteliersfrau, die fürchtet, „dass ihr Kopf weg ist, wenn sie ihn rausstreckt", hält das Verkehrsproblem für unlösbar. Das Tal sei zu eng. Von ihren Stammgästen seien 70 Prozent gegen einen Ausbau. Auch die Pitztaler seien eher gegen den Ausbau. „Gäbe es eine Abstimmung im Tal, würden die Gegner gewinnen."

Jedenfalls gibt es Pitztaler, die das Tal auch ohne Gletscherehe für überlebensfähig halten — und die Abwanderung nicht für ausgemacht. Einer erzählt uns diese Geschichte: „Als Gott die Welt erschuf, blieb ihm ein Sack Steine übrig, sie stürzten ins Pitztal, die Bewohner forderten Ausgleich. Der Herrgott sagte: ,Euer ­Geschenk ist das Heimweh.' Da sagt der ältere Herr: ,Ja, so schnell laufen wir nicht davon!'"