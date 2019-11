Kritik an Umkleidezeiten-Regelung: „Auf Kosten der Hygiene im Krankenhaus“

Innsbruck – Wie umgehen mit der höchstgerichtlichen Entscheidung zu den Umkleidezeiten im Spitals- und Pflegebereich? Monatelang wurde in der Landeskrankenhausgesellschaft Tirol Kliniken um eine Lösung für die rund 5500 betroffenen Mitarbeiter gerungen. Wegen der generell angespannten finanziellen Situation versuchte die Geschäftsführung, die Frage kostengünstig zu klären. Insgesamt drohten Mehrkoste von bis zu zehn Millionen Euro. Vor Dienstbeginn soll deshalb die Arbeitskleidung zu Hause angezogen werden, also in der Freizeit, nach Arbeitsschluss in der Klinik ausgezogen. Das zählt dann als Arbeitszeit.

