Brennerautobahn: ASFINAG will Neubau der Luegbrücke

Innsruck, Grieß am Brenner — Die ASFINAG präsentierte am Montag dem Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, die Ergebnisse der Variantenstudien zur Generalerneuerung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn A 13. Das Fazit: Der Neubau der Brücke ist die Bestvariante und wird so umgesetzt, so der Autobahnbetreiber in einer Aussendung am Montag.

In einem mehrjährigen Planungsprozess habe die ASFINAG unterschiedlichste Verkehrslösungen untersucht, diese gegenüber gestellt und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Maßnahmen intensiv abgewägt. So seien etwa reine Tunnellösungen, Brückenvarianten sowie eine Kombination von Brücke und Tunnel begutachtet worden.

„Die Vorteile des Brückenneubaus liegen klar auf der Hand. Sowohl für die Gemeinde als auch für die Verkehrsteilnehmenden gewährleisten wir damit, dass wir die Brennerautobahn in diesem Bereich für die Zukunft fit machen werden — und das ohne massive Verkehrsbeeinträchtigungen auf einer der wesentlichsten Verbindungen Europas", erklären die ASFINAG-Geschäftsführer Alexander Walcher und Stefan Siegele. Nach derzeitigem Stand der Dinge sollen die ersten Vorarbeiten 2021 beginnen.

Die Gemeindeführung habe bei dem Treffen ihre Wünsche nach einer Tunnellösung erneut deponiert. Für die ASFINAG sein jedoch der Brückenneubau die einzig machbare Variante. Es werde zudem noch heuer eine umfangreiche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung sowie für die breite Öffentlichkeit stattfinden, hieß es. (TT.com)

Aus Sicht der ASFINAG die Vorteile einer neuen Brücke: Verkehr: Die ASFINAG geht davon aus, dass es trotz der Neuerrichtung der Brücke zu keinen massiven Behinderungen kommen wird. Diese entstehen an der bestehenden Trasse, während für einen Tunnel die Streckenführung verändert werden müsste. Weniger Ausweichverkehr durch die Gemeinden: Eine Brückenlösung gewährleistet, dass sowohl im Bau als auch dann im eigentlichen Betrieb der Ausweichverkehr durch Gemeinden in Folge von Behinderungen oder Sperren vermieden werden kann. Blockabfertigungen bei Tunnel oder eben Lkw-Fahrten mit Ausbruchmaterial würden zu einer deutlichen Mehrbelastung der Bevölkerung führen. Verkehrssicherheit: Die Umsetzung einer neuen Brücke erfolgt so, dass mit der Errichtung von beidseitigen Pannenstreifen die Verkehrssicherheit deutlich erhöht wird. Vorteile für die Gemeinde Gries: Um die Brücke gefahrlos neu zu errichten, müssen erst umfangreiche Steinschlag- und Blocksturzmaßnahmen im derzeit gesperrten Gebiet errichtet werden. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten kann die Gemeinde den Talboden wieder gefahrlos nutzbar machen. Darüber hinaus ist auch geplant, einen Hochwasserschutz im besagten Gebiet umzusetzen — ein weiterer Sicherheitsvorteil für die Region.