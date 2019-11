Ein Euro pro halber Stunde: Stadt Innsbruck erhöht Parkgebühren

Von Marco Witting

Innsbruck – Budgetzahlen sind oft schwer greifbar. Das müssen Politiker und Journalisten jedes Jahr zu dieser Zeit feststellen. Am Donnerstag ist es wieder so weit: Der Innsbrucker Gemeinderat befasst sich mit dem Haushalt 2020. Der ist von den Zahlen her durch die geänderten Budgetrichtlinien mit den Vorjahren nicht einmal mehr vergleichbar. Der Ergebnishaushalt wird im Vorschlag ein Minus von 33 Millionen Euro ausweisen, der Finanzierungshaushalt ein Minus von 14 Millionen Euro. Durch einen strengen Vollzug will man rund 13 bis 14 Millionen Euro wieder hereinbringen.