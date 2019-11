Letztes Update am Di, 19.11.2019 06:43

Gletscherehe Pitztal/Ötztal: Schwarz-Grün will sich nur nicht einmischen

Die Koalitionsspitzen von VP und Grünen sichern das Umweltverfahren für die Gletscherehe ohne Einflussnahme zu. Am Dienstagabend wird beim TT-Forum in Imst über die umstrittene Verbindung der Skigebiete am Pitztaler und Ötztaler Gletscher diskutiert.