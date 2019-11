Innsbrucks Gemeinderat Depaoli lobt Zerstörung von Kunstwerk

Von Michael Domanig

Innsbruck – Ein bedenklicher Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum hat in Innsbruck Einzug gehalten: Die vieldiskutierte „Grüß Göttin“-Tafel der Künstlerin Ursula Beiler ist seit Monaten Ziel von Vandalenakten und gezielter Sachbeschädigung – aktuell ist sie mit der Aufschrift „North Chain“ (Nordkette) überschmiert. Am Wochenende wurde nun ein weiteres Kunstwerk zerstört: die Plastik „Kapitalismus tötet!“ des Tiroler Künstlers und Politaktivisten Chris Moser. Die lebensgroße Figur aus Papiermaché war erst am Samstag, behördlich genehmigt, im Waltherpark aufgestellt worden. Zu sehen war eine bettelnde Person am Boden, mit einem Strick um den Hals – der laut Moser für den Kapitalismus steht, dem man kaum entkommen könne.