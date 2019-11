Vandalenakte: Kitzbüheler Jugendliche unter Generalverdacht

Von Harald Angerer

Kitzbühel – In den vergangenen Monaten sorgten Schmierereien an Hauswänden und verschiedensten Gebäuden im Bezirk Kitzbühel für Aufsehen. Unter anderem wurden Hakenkreuze an Wände gesprüht. Verschandelt wurde auch der Skate- und Trendsportplatz in Kitzbühel.