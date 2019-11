Hü und hott bei Chalet-Projekten in Biberwier

Von Alexander Paschinger

Biberwier – Viele Hoffnungen waren vor 15 Jahren in Biberwier mit dem Projekt verbunden worden – „jetzt ist es aber nicht mehr in den Köpfen der Menschen drinnen“, sagt Bürgermeister Paul Mascher. Und so wurde nun auch das Schrei­ben der BH Reutte, dass die Baugenehmigung für das Chaletdorf Weißensee abgelaufen sei, zur Kenntnis genommen. Dafür wartet man in der Fernpassgemeinde gespannt auf kommende Woche, findet da doch die bau- und gewerberechtliche Verhandlung für ein anderes Chalet-Projekt am Sammelplatz der Skischulen bei der Talstation der Marienbergbahn statt.