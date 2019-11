Touristen fahren künftig in Innsbruck gratis mit den Öffis

Innsbruck – In den Innsbrucker Öffis werden künftig wohl mehr Touristen sitzen als bisher. Denn ab 1. Mai 2020 können Gäste mit der „Welcome Card“ ab einer Aufenthaltsdauer von zwei Übernachtungen kostenlos mit den städtischen Öffis fahren, teilte Innsbruck Tourismus mit. Damit ist die Alpenstadt nach eigenen Angaben die erste Landeshauptstadt Österreichs, in der Touristen gratis den öffentlichen Verkehr nützen können.

„Durch die Integration des gesamten öffentlichen Verkehrs, das heißt ab Mai 2020 inklusive auch aller Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe, steigt die Erlebnisqualität für unsere Gäste deutlich. Sie können einfach und unkompliziert aus der Angebotsfülle der ganzen Destination schöpfen. Und dies macht Lust darauf, den Urlaub zu verlängern, was unserer strategischen Zielsetzung entspricht“, freut sich Karin Seiler-Lall, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus.

„Für uns sind Gäste neben den Einheimischen eine weitere wichtige Zielgruppe. Urlauber nutzen den öffentlichen Verkehr meist zu anderen Zeiten als Einheimische“, meint IVB-Geschäftsführer Martin Baltes. „Mit der Welcome Card, die der Gast bei der Ankunft vom Vermieter erhält, kann die Entdeckungsreise sofort starten“, meint Obmann Karl Gostner (Innsbruck Tourismus).

Felipe und Willi loben Entscheidung

„Die Tiroler Verkehrssituation kann nicht nur mit Fahrverboten verbessert werden. Es braucht auch attraktive Alternativen und Angebote im öffentlichen Verkehrsnetz, um den Umstieg, vor allem für Touristinnen und Touristen, zu erleichtern“, begründete LHStv. und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) die Initiative. Schon bisher konnten Inhaber der „Welcome Card“ den öffentlichen Verkehr in Tirol gratis nützen, nun schlossen sich auch die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) an.

Dass damit die städtischen Öffis überlastet werden, denkt IVB-Geschäftsführer Martin Baltes nicht: „Urlauber nutzen den öffentlichen Verkehr meist zu anderen Zeiten als Einheimische, die zur Arbeit oder zur Schule fahren“, argumentierte er. Innsbruck werde so zum „Vorreiter in Sachen nachhaltiger Mobilität“, meinte Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne).

Kritik von Liste ALI: „Rücksichtlosigkeit“

Scharfe Kritik kommt von der Alternativen Liste Innsbruck (ALI). Gemeinderat Mesut Onay bezeichnet die Maßnahme als „Rücksichtslosigkeit gegen die eigene Stadtbevölkerung“. „Während in Innsbruck die Löhne kaum steigen, die Lebenshaltungskosten immer teurer werden und ständig Gebühren erhöht werden, kutschiert die IVB Tourist*innen gratis durch die Stadt. Das kann doch niemand mehr verstehen“, empört sich Mesut Onay über den Vorstoß von Innsbruck Tourismus.

Unverständlich sei dieser Schritt vor allem, weil die Stadtregierung immer damit argumentiere, dass ohnehin niemand in der Stadt Einzeltickets kaufe und diese eigentlich für die Touristen vorgesehen seien, um Mehreinnahmen für die IVB zu generieren. Seine Gemeinderatsratsfraktion mache sich stattdessen für kostenlose, ticketfreie Öffis für alle Innsbrucker stark, schreibt Onay in einer Aussendung.

Um den ÖPNV zu refinanzieren schlägt Onay eine höhere Bepreisung für Tourist*innen vor. „Tallinn macht es bereits vor. Personen mit Erstwohnsitz zahlen eine einmalige Gebühr von 2€ und können die öffentlichen Verkehrsmittel dort ohne Ticket nutzen. Die Tourist*innen bezahlen mehr“, schlägt Onay vor.

Für NEOS „wichtiges Signal“

Für die NEOS ist das Gratis-Ticket für Touristen „ein wichtiges Signal, um touristische Mobilität in Richtung ÖPNV zu lenken“. Es brauche jedoch auch für die Innsbrucker ein besseres und günstigeres Ticketangebot, argumentieren die NEOS in einer Aussendung.

„Wir legen drei Ideen für neue Tickets auf den Tisch und fordern eine dringend notwendige Diskussion über den Preis des Einzeltickets und über zusätzliche Angebote wie z.B. ein Gruppen-, ein Kurzstrecken- und ein Schlechtwetterticket“, so Julia Seidl.

„Viele Radfahrer_innen besitzen kein Jahresticket, da sie einfach keinen Bedarf an einem Jahresticket haben. Die Staudichte und Länge an Regentagen in Innsbruck ist uns allen schmerzlich bekannt, das liegt auch an Personen, die normalerweise mit dem Rad fahren. Für diese Gruppe ist das Einzelticket auch im 8er Block zu teuer. Und genau für diese Gruppe würden wir ein günstiges Schlechtwetterticket anbieten. Dieses soll bei einer zu definierenden Regenwahrscheinlichkeit bzw. bei Regen und Schneefall gelten und ein Anreiz zum Umstieg sein,“ schlägt die Gemeinderätin vor.

Technisch könnte man die Ticketnutzung über den Infoscreen lösen. An einem Tag, an dem das Schlechtwetterticket gilt, könnte man das am Infoscreen kommunizieren und damit Unsicherheiten bei den Fahrgästen vorbeugen. (TT.com, APA)