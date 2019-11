Busgarage bis Lichtshow: Der Tourismus und die Showbühnen in Innsbruck

Von Marco Witting

Innsbruck – Viele Shows: Suchte man gestern nach einem gemeinsamen Nenner für die Vollversammlung von Innsbruck Tourismus, dann stachen diverse Aufführungen hervor. Auch jene Polit-Show, die sich seit Monaten um den Busparkplatz dreht. Denn die Frage nach Garage, Kiss-&-Ride-Platz oder Hofgartenfläche durfte gestern im Haus der Musik nicht fehlen. Auf die virtuelle Showbühne geholt wurden gestern:

1Busparkplatz: TVB-Obmann Karl Gostner hofft, dass man diesbezüglich „endlich“ an einem Strang zieht. Der Busparkplatz am Hofgarten sei die einzige Alternative. „Die Gäste brauchen Infrastruktur und Information, wenn sie aussteigen. Darum sind die anderen Lösungen nicht möglich.“ Gostner bat die Stadtpolitik um Unterstützung für den Parkplatz am Hofgarten-Areal und erntete dafür Applaus von der Vollversammlung. Einer Busgarage erteilte er eine Absage. „Mir ist keine Touristen-Busgarage in ganz Europ­a bekannt.“ Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sagte, er bemühe sich, „diese Lösung (Anm. die Fläche am Hofgarten) hinzubringen“. Er verwies aber auch darauf, dass es eine Mehrheit dazu im Gemeinderat brauche. Es brauche generell ein Miteinander zwischen Einheimischen und Gästen. Das Wort „Overtourism“ möchte Willi aus dem Sprachschatz streichen. Tourismusstadtrat Franz Gruber (VP) sagte: „Wir brauchen, damit nicht mehr Verkehr entsteht und der Bustourismus eine Zukunft hat, eine Parkmöglichkeit in der Innenstadt. Dieser Bereich ist der einzig mögliche. Mich wundert, warum die Diskussion jetzt wieder aufgemacht wurde.“ Die Debatte trage nur zur Verunsicherung bei. „Wir müssen den Sack zumachen.“

2Lightshow: Ein Erlebnis für die ganze Familie soll die Lightshow Mount Magic werden, die an der Innenhoffassade der Hofburg in Innsbruck bis zum 19. Jänner aufgeführt wird. Nach der Kaiser-Max-Show im Vorjahr wird das „Erlebnis für die Familie“ (O-Ton Gostner) heuer fortgesetzt. Täglich drei Vorstellungen gibt es. Bei jener um 19.30 Uhr wird noch einmal zum Abschluss des Maximilianjahres die Max500-Show aufgeführt. Der Eintritt beträgt 10 Euro (Ermäßigungen am Montag).

3InnSzenierung: Die Neuausrichtung des Berg­silvesters wurde breit vorgestellt und diskutiert. Innsbruck Tourismus will mit der Bewerbung der InnSzenierung rund um den Inn heuer „voll in die Märkte“ gehen, wie TVB-GF Karin Seiler-Lall es erklärt­e.

4Alpine-Hub: Am Platz vor dem Landestheater schlummert der ehemalige Pavillon. Wie berichtet, wird der TVB hier ein Alpine-Hub errichten. Wohl bis zum Sommer sollen die Umbauarbeiten fertig sein. Dann soll man hier Räder ausleihen, Veranstaltungen buchen und Kaffee trinken können. Letzteres will der TVB aber nicht selbst organisieren, sondern an einen lokalen Gastronomen vergeben. Nach außen hin wird sich wohl auch an der Fassad­e einiges tun. BM Willi versprach seitens der Stadt eine rasche Abwicklung.

Abgesehen davon freute man sich bei Innsbruck Tourismus über die guten Nächtigungszahlen und die gestiegene Aufenthaltsdauer. Auf die große internationale Wetter-­Showbühne kommen Innsbruck und die Region 2020: Der Wettergipfel gastiert im Kühtai.