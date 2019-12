Keine Zufahrt: Refugium am Obernberger See gescheitert

Von Reinhard Fellner

Obernberg, Wien – Selten zuvor hat ein Tourismusprojekt so polarisiert wie der geplante Refugia-Beherbergungsbetrieb am Obernberger See. Für die einen ein gestalterisches Highlight abseits der Lederhosen-Architektur, für die anderen unverzeihbarer Eingriff in das Naturjuwel Obernberger See. Die Gemüter dürfen sich nach zehn Jahren öffentlicher Diskussion und jahrelangen Rechtsstreitigkeiten bis hin zu den Höchstgerichten wieder beruhigen. Seit gestern ist das Refugia-Projekt nämlich Geschichte.