450.000 Euro Nebenverdienst an HTL: Schulaufsicht ortet Auswüchse

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die 16 staatlichen Versuchsanstalten an den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) beschäftigen derzeit die Bildungsdirektionen. Schließlich spricht Bildungsministerin Iris Rauskala von einem „umfassenden Systemversagen“. In den vorliegenden Untersuchungsberichten werden die Leistungsabgeltungen als undurchsichtig kritisiert. Mitarbeiter (u. a. Lehrer) prüfen und analysieren in den Versuchsanstalten Produkte von Unternehmen. Die Direktoren teilen dann die Umsatzerlöse auf die Lehrer auf – aber nur, wenn ihre Tätigkeit nicht schon im Schulgehalt berücksichtigt ist.