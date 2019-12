Nach Betrugsanklage: Richard Seeber lässt sich suspendieren

Innsbruck - Wegen einer Betrugsanklage lässt sich der ehemalige EU-Abgeordneten und Leiter des Tirol Büros in Brüssel, Richard Seeber, nun suspendieren. Er soll in seiner Zeit im EU-Parlament Scheinverträge mit externen Dienstleistern abgeschlossen haben. Seeber weist die Vorwürfe zurück.

„Die Vorgänge rund um die Beratung durch Herrn Dr. Malaun, damals headquarters, sind bereits mehrfach geprüft und wurden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingestellt. Die Darstellung, dass meine Gattin Honorare in fast ebenso hohem Ausmaß von Malaun wie er von mir erhalten hat, ist falsch. Es wurden von ihr alle von ihm angefragten Leistungen erbracht, die in Summe nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens ausmachten. Diese wurden ordnungsgemäß mit einer genauen Leistungsaufstellung abgerechnet“, sagte Seeber am Freitag in einer Stellungnahme.

„Die Vorwürfe der WKStA, die in das Verfahren münden, beziehen sich auf andere Berater, die mich ebenfalls im Rahmen meiner Tätigkeit als MEP unterstützt haben. Alles wurde mehrfach vom Europäischen Parlament geprüft und für korrekt befunden. Auch OLAF hat das Verfahren wegen mangelnden Verdachtes eingestellt. Daher sehe ich dem Gerichtsverfahren gelassen entgegen und bin sicher, dass ich die Vorwürfe ausräumen kann“, so Seeber weiter.

Um Schaden von seiner Familie und dem Land Tirol abzuwenden, habe er nun seine Suspendierung angeboten. „Ich habe beim Land Tirol meine Suspendierung als Leiter der Tiroler Vertretung in Brüssel bis zum Ende des Verfahrens beantragt“, erklärte Seeber. (TT.com)