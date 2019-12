Stadt Innsbruck übernimmt Verwaltung des Achensees

Innsbruck – Rund 50 Kilometer von Innsbruck entfernt, jedoch seit 101 Jahren im Besitz der Landeshauptstadt: der Achensee. Das beliebte Erholungsziel kommt im April 2020 nun auch samt den dazugehörenden Liegenschaften unter die Verwaltung der Stadt Innsbruck. Der Achensee ist mit 6,8 Quadratkilometer der größte See Tirols und bis zu 133 Meter tief.

Grund für den Verwaltungswechsel ist die Pensionierung des Berufsfischers Anton Kandler, der bisher damit beauftragt war. Nach einem einstimmigen Stadtsenatsbeschluss vom 4. Dezember wird die Seeverwaltung ab 1. April 2020 vom städtischen Amt für Land- und Forstwirtschaft übernommen. Zur Seeverwaltung zählen unter anderem das Einheben und Abführen der Benützungsentgelte sowie die Kontrolle und Überwachung sämtlicher Nutzungsgestattungen.

Kaiser Max I. jagte und fischte am Achensee

Der See hatte unterschiedliche prominente Besitzer. Im 12. Jahrhundert erbte das Benediktinerkloster Georgenbeg-Fiecht das Achental gemeinsam mit dem Achensee von den Herren von Schlitters. Zwischen 15. und 18. Jahrhundert war es im Besitz der Habsburger. So nutzte auch Kaiser Maximilian I. das Gebiet für Jagd- und Fischereiaufenthalte.

Im 18. Jahrhundert ersteigerte das Kloster das Lehen erneut. In dieser Zeit wurden neben der touristischen Nutzung des Sees auch Frachtschiffe für Salztransporte von Hall in Tirol über den Achensee und den Achenpass nach München betrieben.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

1919 an Stadt Innsbruck verkauft

Aufgrund wirtschaftlicher Probleme beschloss das Kloster, den Achensee 1919 an die Stadt Innsbruck zu verkaufen. 1924 wurden die Wasserrechte von der Stadt an die Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) übertragen – mit der Vereinbarung, den Achensee nach 60 Jahren wieder der Stadt Innsbruck zu überlassen. Nach langjährigen Verhandlungen ging der See schließlich 1992 wieder in den grundbücherlichen Besitz der Stadt über, die TIWAG wurde Eigentümerin des Kraftwerks.

„Die Verwaltung des großflächigen Gebietes ist keine kleine Aufgabe“, erklärte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Montag in einer Aussendung. Mit dem Tourismusverband Achensee und den umliegenden Gemeinden seien „Zusammenarbeiten“ vorgesehen. Die Kosten, die durch die neuen Verwaltungsaufgaben entstehen, werden von der Stadt Innsbruck auf knapp 20.000 Euro geschätzt. (APA)