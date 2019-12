TT-Umfrage: Zwei Drittel der Menschen in Tirol wollen mehr Sicherheit

Von Mario Zenhäusern

Innsbruck — Messerstechereien, Schlägereien, Raubüberfälle: Der Alltag in Tirol und hier vor allem in den Ballungszentren wird von Jahr zu Jahr brutaler. Speziell in den Abend- und Nachtstunden geht es rund. Die Politik hat angesichts dieser gefährlichen Situation schon mehrfach, wenn auch mit wechselndem Erfolg, auf eine Verstärkung der Polizeipräsenz gedrängt. Das Innenministerium und die Landespolizeidirektion haben insofern reagiert, als das Personal auf den am meisten betroffenen Polizeiinspektionen verstärkt wurde. Außerdem wurden Waffenverbotszonen verhängt und die Videoüberwachung zuletzt massiv ausgebaut.