Strafanzeigen in den Tiroler Asylheimen gingen zurück

Von Peter Nindler

Innsbruck – Am 15. Jänner wird der Untersuchungsausschuss zur ausgelagerten Landesflüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) fortgesetzt. Die Opposition ortet Misswirtschaft und die Verschwendung von Steuergeld, zugleich werden immer wieder Sicherheitsprobleme angeprangert. Deshalb dürft­e die Sicherheit in den rund 80 Asylunterkünften, vor allem in den großen Heimen in Innsbruck, im U-Ausschuss ebenfalls in den Mittelpunkt rücken.

Die Diskussion über die Sicherheit in den Asylheimen wird oft emotional und verkürzt geführt, im Herbst sorgte eine interne Liste von 609 nicht zugeordneten Vorkommnissen in TSD-Heimen im ersten Halbjahr 2019 für Aufregung. Die detaillierte Auflistung relativierte die Statistik, denn insgesamt gab es bis 31. Juli 95 Anzeigen. Trotzdem: Bagatellisiert darf beim Thema Gewalt und Kriminalität nichts werden, allerdings müssen die Fakten richtig eingeordnet werden.

In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FPÖ betont auch Experten-Innenminister Wolfgang Peschorn, dass allein die Zahl von Polizeieinsätzen nichts über deren Ursachen und Qualität aussage, „da es sich neben Einsätzen aus straf-oder verwaltungsrechtlichen Gründen beispielsweise nur um bloße Kontaktaufnahmen im Rahmen von ,Gemeinsam.Sicher‘, um Präventionsveranstaltungen, die Zustellung von behördlichen Schreiben oder auch um behördlich angeordnete fremdenpolizeiliche Maßnahmen handeln kann“. Insgesamt zeigt sich nämlich, dass die Zahl der angezeigten Strafrechtsdelikte in Tiroler Asyl- bzw. Fremd­unterkünften seit 2016 kontinuierlich rückläufig ist. Vor vier Jahren erfolgten 275 Anzeigen, im Jahr darauf 221, und 2018 wurden 173 strafrechtlich relevante Vergehen der Staatsanwaltschaft gemeldet. Der Rückgang hat natürlich etwas mit dem massiven Rückgang der Asylwerberzahlen auf derzeit knapp unter 2000 zu tun.

Der Mord an einer Syrerin im Asylheim in der Innsbrucker Reichenau schockierte Ende 2018 die Öffentlichkeit und löste die erste Welle der Sicherheitsdiskussion aus. Ihr Mann hatte zwar Zutrittsverbot, er drang allerdings in das Heim ein und erschlug sein­e Frau. Er wurde im Vorjahr vom Landesgericht zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Die häufigsten Anzeigen betreffen Körperverletzungen: 2018 waren es 80, gefolgt von gefährlichen Drohungen (33), Sachbeschädigungen (17) und Diebstählen (14), schwerer Körperverletzung (8) und schwerer Nötigung (5). Acht Sexualdelikte wurden ebenfalls verübt.

Auf eines legt der Innenminister noch Wert: „Im Zuge der Ermittlungen und im justizielle­n Verfahren kann in jedem Einzelfall der Verdacht auf die Begehung eines bestimmten Deliktes (und nur dieser findet in der Kriminalstatistik Niederschlag und unterliegt auch keiner Aktualisierung) ander­e Bewertungen oder Zuordnungen erfahren bzw. kann sich der Verdacht auch nicht erhärten.“