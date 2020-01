Budget 2020 beschlossen: Lienz muss Rücklagen auflösen

Von Christoph Blassnig

Lienz – Der Stadt Lienz fehlen im Jahr 2020 knapp 2,9 Millionen Euro für einen ausgeglichenen Finanzierungshaushalt. „Daran sieht man auf einen Blick, wie gut sich eine Gemeinde selbst erhalten kann“, erläutert Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Das schaut derzeit nicht gut aus.“

Zwar sind Rücklagen in der Höhe von 8,5 Millionen Euro vorhanden und müssen zum Ausgleich teilweise eingebracht werden. Doch die Lage soll sich in den nächsten Jahren wieder bessern, der Schuldendienst profitiert vom niedrigen Zinsniveau. Zusätzlich stehen nach der Erweiterung des Hallenbades in naher Zukunft weitere große Bauprojekte wie der Stadtsaal, der Hauptplatz und die Nordschule an, die finanziert werden müssen. Auch das Freibad muss bald zumindest einer technischen Erneuerung unterzogen werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der 11.856 Stadtbewohner sinkt leicht. Lag sie im Jahr 2019 noch bei 1175,62 Euro, soll sie mit Ende des Jahres 2020 bei 1059,23 Euro liegen. Rechnet man die Aufwendungen für das Städtische Wasserwerk hinzu, wird mit Ende des Jahres 2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1212,03 Euro ausgewiesen. Im Wasserwerk ist auch jene Abteilung untergebracht, die die Lichtwellenleiter-Infrastruktur plant und betreut.

Der Lienzer Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2019 am 30. Dezember erstmals seinen Budgetvoranschlag nach den Regeln der neuen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015 vorgelegt und einstimmig beschlossen. Die Finanzabteilung und die Verwaltung der Stadtgemeinde haben schon vor einem Jahr mit der Umstellung auf dieses in Österreich seit dem Jahreswechsel einheitlich gültige integrierte Buchführungssystem begonnen. Die drei Bereiche Ergebnishaushalt (Gewinn- und Verlustrechnung), Vermögenshaushalt (Bilanz) und Finanzierungshaushalt ersetzen die bisherige Trennung in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Haushalt. „Ziel dieser neuen Vorgabe ist die möglichst getreue und vollständige Darstellung der finanziellen Lage einer jeden Gemeinde“, erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bei der Vorstellung des Haushaltsplanes der Stadt. „Es sollen der Politik, der Verwaltung und auch den interessierten Bürgern neue Informationen zur Verfügung gestellt werden.“ Kostensteigerungen gibt es etwa beim Personalaufwand (insgesamt zählt die Stadt 236,43 Beschäftigte in Vollzeitäquivalent). Der Ergebnisvoranschlag weist Erträge in Höhe von rund 39,1 Millionen Euro aus, dem stehen Aufwendungen von rund 41,5 Mio. Euro gegenüber.