Neue Bodenaushubdeponie am Fernpass für Wirtschaft unverzichtbar

Von Helmut Mittermayr

Reutte, Biberwier, Innsbruck – Auf der Fernpasshöhe könnte eine große Bodenaushubdeponie des Reuttener Unternehmens Firma Anton Specht Autounternehmung und Reisebüro GmbH entstehen. Die Genehmigungsverfahren hat sie bereits hinter sich, nun hat aber – wie berichtet – die Landesumweltanwaltschaft (LUA) Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erhoben. Neben vielen Aspekten spricht die LUA dem Projekt auch gleich das öffentliche Interesse ab. Man benötige eine Deponie mit 412.000 Kubikmetern und fast 40.000 m² Fläche im Bezirk Reutte gar nicht. Das prognostizierte Bevölkerungs-nicht-Wachstum verdeutliche dies.

Dem widerspricht nun der Tiroler Standortanwalt (StoA) in Person von Stefan Garbislander dezidiert. Der Leiter der WK Reutte, Wolfgang Winkler, hat die Anwaltschaft, die bei der Wirtschaftskammer Tirol bei UVP-pflichtigen Verfahren aktiv wird, eingeschaltet. Auch wenn am Fernpass eine UVP kein Thema war, will Garbislander dem öffentlichen Interesse eine Stimme geben. Zweifellos bestehe ein gewisser Zusammenhang zwischen genereller Bevölkerungsentwicklung und der Bautätigkeit. Aber die Schlussfolgerung der Umweltanwaltschaft, dass keine „explosionsartige“ Bevölkerungszunahme im Bezirk Reutte zu erwarten sei und daher kein Bedarf an einer weiteren Bodenaushubdeponie bestehe, zieht Garbislander stark in Zweifel. „Auch bei konstanter Bevölkerung nimmt der Bedarf an Wohnraum durch den Trend zu generell kleineren Haushaltsgrößen und damit der Haushalte zu. Zudem beschränkt sich die Bautätigkeit nicht nur auf den Bereich des Wohnbaus, sondern erstreckt sich auch auf die Errichtung von Gewerbebauten sowie Infrastruktureinrichtungen“, sagt Garbislander.

Die Abfallstatistik des Landes Tirol zeige, wie stark die Bodenaushubmenge in den vergangenen Jahren in Tirol (ohne die Großprojekte BBT und GKI) zugenommen habe (siehe Bild). Diese zeige, dass kein Zusammenhang von Bevölkerungsentwicklung und dem Bedarf an Bodenaushubdeponien bestehe.

Laut Firma Specht war nach Auskunft des Landes Ende 2018 ein Deponievolumen von 1,050.000 m³ im Außerfern verfügbar. „Bei einem durchschnittlichen Jahresbedarf von 130.000 m³ im Außerfern reicht dies nur noch acht Jahre“, ist sich der Standortanwalt sicher. „Wenn man Großprojekte wie Ceratizit oder das Zugspitzresort von Franz Dengg berücksichtigt, dann wäre schon in fünf Jahren Schluss“, erklärt Winkler.