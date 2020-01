40 Wohnungen schließen Lücke in Lienz

Erneut entwickelte sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung am Montag eine Diskussion um Raumordnung, Bebauung und Widmungen in der Stadt Lienz. Auslöser war ein neues Bauprojekt in der Hochschoberstraße. Drei Baukörper, zwei davon verbunden, werden 40 Wohneinheiten bieten. Der Gemeinderat hat das Grundstück von Freiland in Wohngebiet umgewidmet.

„Wir widmen keine großen Flächen mehr", erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Für den Bereich Eichholz verwies sie auf eine Bebauungsstudie und ein Raumordnungskonzept, das im Stadtbauamt aufliegen würde. „Der Wohnbauträger schließt lediglich eine Lücke in der bestehenden Siedlung." Der Kritik von Gemeinderätin Gerlinde Kieberl (GUT), dass es in dem deutlich gewachsenen Stadtteil an Infrastruktur mangle, hielt die Bürgermeisterin entgegen, dass es inzwischen immerhin ein Café gebe. Die Ansiedlung eines Arztes könne die Stadt nicht beeinflussen, wenngleich es wünschenswert wäre.

GR Uwe Ladstätter (LSL) nannte die bisherige Entwicklung „planlos". Schon der Bau des einzigen Supermarktes in einer unübersichtlichen Kurve der viel befahrenen Tristacher Straße, und auch noch auf der falschen Straßenseite, sei ein Fehler gewesen. Nötig gewesen sei vielmehr eine Art Dorfzentrum, das auch der Kommunikation diene. „Wir bauen alles zu, es geht uns der Platz aus." Bauausschuss-Obmann Alexander Kröll (ÖVP)wies erneut auf das Thema fehlender Wertstoffsammelstellen hin.

Bei gänzlich neuen Widmungen habe sich die Stadt eine Überlegungsphase verordnet, sagte Blanik. „Wir können keinen Wohnbedarf mehr nachweisen." (Von Christoph Blassnig)