Tulfer Ortschef Wegscheider ist klar gegen „Spange Ost“

Von Michael Domanig

Hall, Mils, Tulfes – Durch welche zusätzliche Anbindung an die Autobahn soll die Region Hall vom Durchzugsverkehr entlastet werden? Durch eine lange Südumfahrung von Hall – in Form einer Verbindungsstraße von der B171/Tiroler Straße per Brücke über den Inn zur L9 und von dort weiter zum bestehenden Autobahnknoten Hall Mitte? Oder aber durch einen neuen Autobahn-Vollanschluss beim Milser Gewerbepark? Diese Fragen werden in der Region in den kommenden Wochen weiter für intensive Debatten sorgen. Wie berichtet, prüfen die Verkehrsbüros Planoptimo – Büro Dr. Köll sowie Rosinak & Partner derzeit vertiefend beide Varianten, mit den Ergebnissen soll dann der Planungsverband Hall und Umgebung befasst werden.

In die Diskussion schaltet sich nun auch Bürgermeister Martin Wegscheider aus der Nachbargemeinde Tulfes ein – und spricht sich klar gegen die Umfahrungsvariante im Osten von Hall (quasi eine abgespeckte Variante der 2015 gescheiterten Spange Ost ohne neuen Halbanschluss) aus: „Die Tulfer hätten damit absolut keine Gaudi.“ In Mils sei seinerzeit ein großes Gewerbegebiet ohne entsprechendes Verkehrskonzept gebaut worden. Die Milser hätten dadurch kräftige Kommunalsteuereinnahmen, die er der Gemeinde auch gönne. „Aber die Tulfer sollen nun den Verkehr haben? Das kann es nicht sein.“ Die Anrainer im Tulfer Ortsteil Volderwald „leiden schon jetzt unter der Bahn, die nur Richtung Mils eine Lärmschutzwand hat, und natürlich der Autobahn. Über die neue Innbrücke würde nun auch noch viel Verkehr frontal auf uns zukommen – also so, dass der Lärm nicht einzudämmen wäre“, betont Wegscheider, der selbst am Hiandl­weg in Volderwald wohnt. Hinzu komme, dass der aus Tulfes kommende Verkehr abgewertet werden würde.

Wegscheider plädiert dafür, dass die Variante Mils Ost verwirklicht wird – auch wenn das länger dauere – oder aber eine Autobahnanbindung noch weiter östlich bei der Volderer Brücke. Dass die Entlastungswirkung dort zu gering wäre, wie die beauftragten Verkehrsexperten erklärt hatten, bezweifelt Wegscheider: „Bevor die Leute in Hall im Stau stehen, würden sie dort auffahren.“ Er werde jedenfalls nicht klein beigeben, kündigt Wegscheider an.

Sein Bürgermeisterkollege Peter Hanser aus Mils möchte die Ergebnisse der detaillierten Variantenuntersuchungen abwarten. „Bisher haben wir ja nur einige Striche auf einem Blatt Papier gesehen.“ Er gehe davon aus, dass das Thema Umweltauswirkungen, auch jene auf Tulfes, von den beauftragten Fachleuten geprüft wird – ebenso wie die Frage des Flächenverbrauchs, der bei der Umfahrungsvariante bekanntlich höher wäre.