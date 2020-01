Lust am Sport und an Nachhaltigkeit

Rund 26.000 Tiroler Schüler und damit rund 30 Prozent aller Schulkinder aus 1463 Klassen in 352 Schulen haben im vergangenen Schuljahr in über 60 Sportarten hineingeschnuppert. Im Rahmen des Tiroler Schulsportservice bringen ausgebildete Vereinstrainer Kindern und Jugendlichen die verschiedensten Sportarten näher. Ganz vorne auf der Hitliste der abgerufenen Trainingseinheiten stehen Schwimmen, Klettern und Tennis. „Der Grundstein für ein gesundes Leben und den Erfolg des Sportlandes Tirol liegt in der Sportbegeisterung unserer Jugend", erklärt Sportlandesrat Josef Geisler (ÖVP). Über das Tiroler Schulsportservice würden den Jugendlichen ein breites Spektrum an Sportarten eröffnet und die Verbindung zu Sportvereinen hergestellt. In den letzten zehn Schuljahren hat sich die Anzahl der teilnehmenden Klassen um 20 Prozent und die Anzahl der abgerufenen Servicestunden um 25 Prozent erhöht.

Die Werbetrommel für die Öko-Fair, die Messe für Nachhaltigkeit, rührt die grüne Umweltlandesrätin Ingrid Felipe. Die Messe findet auch heuer wieder in Innsbruck statt, und zwar vom 5. bis zum 7. Juni. Ausgerichtet wird sie von den Vereinen Klimabündnis Tirol und Südwind Tirol in Zusammenarbeit mit der Congress Messe Innsbruck. Das Land unterstützt die Messe mit 49.960 Euro. „Die Öko-Fair zeigt auf, wie umweltbewusstes Leben im Alltag funktionieren kann, von umweltverträglich hergestellter Bekleidung über die Vielfalt lokaler biologischer Lebensmittel bis hin zu Lifestyletipps deckt die Messe ein breites Spektrum ab", erklärt Felipe. Einen wichtigen Beitrag in puncto Nachhaltigkeit leiste auch der auf der Messe vertretene Verein WAMS mit seiner ganzjährigen Alttextiliensammlung. Der Verein erhielt 2019 eine Förderung von 77.075 Euro.

FPÖ-Chef Markus Abwerzger macht sich für den Doppelpass für Südtiroler stark. Die Forderung nach dem Doppelpass findet sich, anders als unter Türkis-Blau, nicht mehr im Koalitionspapier der Bundesregierung. Dies sei ein Verrat der ÖVP an Südtirol. „Südtirol wurde verraten vom designierten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tirols Landeshauptmann Günther Platter", meint Abwerzger. (aheu)