Sanfte Töne in Mieming zum Neujahrsempfang

Von Thomas Ploder

Mieming – In seiner Rede beim Neujahrsempfang verknüpfte der Mieminger BM Franz Dengg eine strahlende Erfolgsbilanz für 2019 mit ebenso beeindruckenden Aussichten für das heurige Jahr. Dengg verwies überdies auf das 50-Jahr-Jubiläum der NMS und das 25-jährige Bestehen der Bücherei.

Die Projektliste umfasst unter anderem Kindergarten- und Schulneubauten sowie hohe Investitionen in Straßen und Wege, für die künftig eine weitreichende 30-km/h-Beschränkung gelten soll. Das Millionenprojekt der Wassergenossenschaften mit Erschließung neuer Quellen sichert die Versorgung für viele Jahrzehnte. Gemeinsam mit Sanierung und Neuverlegung des Abwassersystems erfolgt der bereits begonnene Lichtwellenleiter-Ausbau (Anm.: LWL) für schnelles Internet. Die Erweiterung des Alten- und Pflegeheims soll die Lebensqualität der Bevölkerung ebenso sichern wie neue Spielplätze, plateauübergreifende Schulprojekte und das gemeinsame Jugendzentrum, der neue Musikpavillon und die Förderung des Kultur- und Vereinslebens. Kauf und Sanierung der Kapelle in See tragen dem Wunsch der Bevölkerung nach „religiöser Heimat“ Rechnung. Dank der neuen Ortstafeln gibt sich die Gemeinde nun auch namentlich zu erkennen.

„Dies alles wäre ohne konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat nicht möglich“, betonte BM Dengg. 2019 wurden in zehn Sitzungen 199 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, 160 der gefällten Beschlüsse erfolgten einstimmig. Als „besonders schwierig“ bezeichnete der Bürgermeister dabei die Budgeterstellung. „Vor 250 Jahren mag es gestimmt haben, dass die Budgets des Staates, der Länder und Gemeinden Schatzkammern waren“, so Dengg, „heute stimmt das sicher nicht mehr.“ Dank der florierenden Wirtschaft und großzügiger Zuwendungen und Förderungen war es allerdings nicht nötig, eigene Steuern und Abgaben über eine Indexanpassung hinaus zu erhöhen. „Derzeit beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in Mieming rund 800 Euro“, erklärt der Bürgermeister, „zum Ende 2020 wird sie vorübergehend auf knapp 1000 Euro steigen.“

Auch 2019 erwies sich Mieming als wachsende Gemeinde. Die Bevölkerung wuchs um 56 auf 4158 Personen an. Die Mieminger Bevölkerung erwies sich im abgelaufenen Jahr als spendenfreudig. So beträgt der Kontostand für das Afrika-Projekt von Pfarrer Paulinus 70.000 Euro, jener von „Mieming hilft“ für unbürokratische Soforthilfe 20.000 Euro.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Nach Abschluss der Rede des Bürgermeisters entwickelten sich im Publikum vereinzelt auch kritische Diskussionen. Unter anderem wurde bemängelt, dass Themen wie die Rückforderungen von Mitteln der Agrargemeinschaften, die Zukunft des „Wacker-Trainingszentrums“ oder die teilweise fehlenden Fakten rund um die Bodenaushubdeponie nicht zur Sprache kamen.

Dem Empfang folgte das bereits traditionelle Neujahrskonzert im Gemeindesaal. In diesem Jahr gastierten Lui Chan und die Sinfonietta Linz. Die Sopranistin Iva Schell beeindruckte mit Werken von Stolz und Lehár.