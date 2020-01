Tirol Kliniken bleiben bei Nacht-Zuschlag

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Terminaviso verließ das Büro von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) Freitagmittag am 20. Dezember, vier Tage vor Heiligabend. Darin wurde kurzerhand zu einer Enquete unter dem Titel „Aktuelle Themen und Herausforderungen in der Pflege“ geladen. Ein detailliertes Programm werde Anfang Jänner nachgereicht, hieß es. Die Veranstaltung findet bereits am 15. Jänner statt, wie gestern bekannt wurde. Ein knapp bemessener Zeitraum, blickt man auf die Vielzahl an offenen Fragen, die sich zum Thema Pflege gerade in den vergangenen Monaten aufgestaut haben.

Erst im Dezember-Landtag musste das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz um einen Zulagen-Passus ergänzt werden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Pflegeassistenz mit dem per 1. Jänner geltenden neuen Gehaltssystem teils massive Gehaltseinbußen gedroht hätten. Zumindest dann, wenn sie für dieses System bis zum 31. Dezember optiert hätten. Massive Proteste waren die Folge.

Kurz vor Weihnachten dann die nächste Panne. Wie berichtet, informierte die Gemeindeabteilung des Landes Heimverwalter und Gemeinden darüber, dass das neue System auf „All-in-Verträgen“ beruhe und somit – außer der im Landtag beschlossenen – keine zusätzlichen Zulagen rechtskonform seien. Mit Verweis der ARGE Altenheime, dass aber gerade eine Nachtdienstzulage sehr wohl zu gewähren sei, weil eben auch in den Tirol Kliniken so Usus, wurde das Schreiben unter Angabe noch offener „Abklärungsgespräche“ für „hinfällig“ erklärt.

Von Seiten der Tirol Kliniken wurde gestern auf TT-Anfrage bestätigt, dass ein „zeitabhängiger Zuschlag“ (Wochenend- und Nachtdienste) laut derzeitigem Stand auch weiter ausbezahlt werde. Und zwar auch im Pflegebereich mit neuem Entlohnungsschema. Die angekündigten Abklärungsgespräche seien jedoch bereits im Laufen.

Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider ruft Tilg zur sofortigen Klärung auf. Am besten noch bei der heute zu Ende gehenden Regierungsklausur. Weder dürfe die vom Landtag eingeführte (und von den Gemeinden zu genehmigende) Zulage durch den Entfall des Nachtdienstzuschlags aufgefressen werden, noch dürfe Letzterer auch in den Tirol Kliniken gestrichen werden: „Ansonsten steigen alle auf die Barrikaden.“ Eine mögliche Demo steht im Raum. Die Liste Fritz fordert deshalb auch, die Optionsfrist auf 2020 zu verlängern.

Eine TT-Anfrage ließ Tilgs Büro gestern unbeantwortet.