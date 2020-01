Transit-Bilanz polarisiert, NEOS für Plebiszit

Auch 2019 kletterte das Lkw-Transitaufkommen auf der Brennerroute unaufhaltsam in die Höhe. Wie berichtet, zählte die Asfinag an der Hauptmautstelle Schönberg in Summe 2,469 Millionen Lkw-Fahrten. Ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von knapp zwei Prozent, wenngleich die Steigerung nicht mehr so rasant ausfiel wie noch im Jahr 2018.

Man könne zwar mit dieser Bilanz nicht zufrieden sein, jedoch mache die „abflachende Kurve Hoffnung, dass uns endgültig die Trendwende gelingen kann“, verwies VP-Verkehrssprecher Florian Riedl gestern u. a. auf das bereits in Kraft getretene schärfere sektorale Fahrverbot. Man müsse den Druck gegenüber Deutschland hoch halten, so Riedl: „Von heute auf morgen ist der Kampf nicht zu gewinnen.“

Die schwarze Analyse kann die Opposition nicht teilen. Grund für Jubel sieht jedenfalls SP-Verkehrssprecher Philip Wohlgemuth keinen. Er fordert deshalb eine flächendeckende Maut für Lkw ab 3,5 Tonnen für Landes- und Gemeindestraßen – samt gesetzlicher Zweckwidmung.

Als „Beweis, dass die Landesregierung nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen“ habe, bewertet FP-Landeschef Markus Abwerzger die Asfinag-Statistik: „Von der von LH Günter Platter versprochenen einen Million Transit-Lkw im Jahr 2022 sind wir meilenweit entfernt.“ Es werde sich weisen, ob das „Sektorale“ Erfolge nach sich ziehen wird.

Für NEOS-LA Andreas Leitgeb reichen „Ankündigungen und Symptombekämpfung“ nicht aus.

