Verbindung Sillian-Sexten: Skischaukel nur auf einer Seite transparent

Von Catharina Oblasser

Sillian, Sexten – Da lacht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Herz: Die Unterlagen für die geplante Skischaukel Sillian-Sexten, die die Osttiroler Pisten mit der Südtiroler Drei-Zinnen-Skiwelt verbindet, geben Auskunft über alle Aspekte des Projekts. Die insgesamt 53 Schriftstücke sind online einsehbar. Es gibt Berichte, Pläne, Verzeichnisse, Fotos und Gutachten, sei es über die geplante Seilbahn, die Tal- und Bergstation, Beschneiung, Ökologie, Flora und Fauna, die Präsenz von Hühnervögeln oder über Bodendenkmäler. Eine Fundgrube für alle, die sich ein Urteil über das Vorhaben bilden wollen.

Allerdings betrifft das nur die Südtiroler Seite der Skischaukel. Die Infos finden sich unter dem Stichwort „Umweltprüfungen“ im Archiv von umwelt.provinz.bz.it/umweltpruefungen.asp – genauso wie die Unterlagen zu sämtlichen anderen Verfahren, die bei der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz der Provinz Bozen-Südtirol anhängig sind oder waren.

Auf der italienischen Seite der Grenze setzt man also auf Information. So heißt es auf der Homepage der Südtiroler Landesregierung, dass „im Sinne einer bürgernahen Verwaltung und gemäß den Grundsätzen der Transparenz“ das Land Südtirol den weitestgehenden Zugang zu Informationen über seine Tätigkeiten gewährleiste. Und gewährleistet wird das „jedem“, heißt es wörtlich.

Die erwähnten Dokumente zur Skischaukel hat der Südtiroler Projektbetreiber, die Drei Zinnen AG, für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Eine solche Prüfung ist auf italienischer Seite ebenso nötig wie in Tirol. Auf Osttiroler Seite ist man noch nicht so weit, Projektant ist hier die Schultz Gruppe. „Im April oder Mai werden alle Unterlagen für die UVP einreichfertig sein“, erklärt Heinz Schultz.

Doch auch dann erwartet die interessierte Öffentlichkeit in Österreich nicht jene amtliche Auskunftsfreudigkeit, wie sie bei den Südtiroler Nachbarn üblich ist. Es ist zwar möglich, sich zu informieren, aber nicht auf Knopfdruck von zu Hause aus und vor dem Computer.

„Laut dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G) sind die Projektunterlagen samt Antrag und Umweltverträglichkeitserklärung mindestens sechs Wochen sowohl bei der/den Standortgemeinde(n) als auch bei der UVP-Behörde für die Öffentlichkeit zur Einsicht aufzulegen“, beschreibt die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol das Prozedere. Des Weiteren seien die Unterlagen auch im Vorfeld einer mündlichen Verhandlung zugänglich.

Ist das Verfahren älter als etwa ein Jahr, so muss man damit rechnen, sich durch Aktenordner zu arbeiten. „Für Verfahren vor Dezember 2018 sind die Unterlagen in Papierform, nach Dezember 2018 in elektronischer Form (soweit technisch möglich) aufzulegen“, heißt es in der Erklärung des Landes. Und: „Außerdem haben die Parteien des Verfahrens im Zuge der verfahrensrechtlichen Akteneinsicht die Möglichkeit, bei der Behörde in die Projektunterlagen Einsicht zu nehmen.“ Zu den Amtsstunden, wie erklärend hinzugefügt ist.

Auf der Homepage der Nachbarn gibt es aber auch einiges Wissenswerte zum Osttiroler Teil der Skischaukel zu finden. Laut dem touristischen Gutachten soll die neue Verbindung auf Osttiroler Seite 62.000 zusätzliche Nächtigungen, Umsätze von 12,1 Millionen Euro pro Jahr, eine Wertschöpfung von 4,8 Millionen Euro und bis zu 180 neue Jobs bringen.