Stubai ist nun Modellregion beim Klimaschutz

Schönberg – In Sachen Klimaschutz geht im Stubaital was weiter. Nach der Ernennung zum Klimabündnistal hat nun der Klima- und Energiefonds die fünf Talgemeinden in den ausgewählten Kreis seiner Modellregionen aufgenommen. In Tirol sind der Bezirk Imst, die Gemeinde Trins sowie das Alpbachtal bereits Teil des Programms, österreichweit sind es 95 Regionen. Die Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) haben sich zum Ziel gesetzt, aus fossiler Energie auszusteigen. Dafür gibt es auch entsprechende Förderungen.

Talmanager Roland Zankl hat den fünf Bürgermeistern des Stubaitals die KEM-Idee im Herbst vergangenen Jahres präsentiert und nach einem einstimmigen Planungsverbandsbeschluss einen entsprechenden Antrag an den Klima- und Energiefonds gestellt. Neben der Beschreibung der aktuellen Verkehrs- und energiewirtschaftlichen Situation im Tal umfasste der Antrag konkrete Vorschläge, die zu einer Verbesserung der Situation führen können. Auch eine entsprechende Kostenkalkulation wurde erstellt. Für Zankl besonders erfreulich: Der Antrag wurde ohne jegliche Nachforderung von Unterlagen positiv beurteilt.

„Das Projekt zielt auf öffentliche Auftraggeber ab und soll es den Gemeinden erleichtern, Klima- und Energie-Modellregion-Maßnahmen zu planen und umzusetzen“, erklärt Zankl. Wesentliches Element einer KEM ist die Installierung eines so genannten „Modellregionsmanagers“. Die Stelle wird genauso wie Klimaschutzprojekte kofinanziert. Die Ausschreibung ist vor Kurzem erfolgt, erste Bewerbungen „von wirklich sehr kompetenten Personen“ seien bereits eingegangen, wie Talmanager Roland Zankl erklärt.

Das Projekt ist auf mindestens drei Jahre angelegt. Im heurigen Jahr steht die Erstellung eines Umsetzungskonzepts auf dem Programm, das dann vom Klima- und Energiefonds geprüft wird. Entsprechende Maßnahmen können dann ab 2021 umgesetzt werden. Angedacht sind unter anderem der Ausbau von Fernwärme, der Bau von Photovoltaik- oder Solaranlagen, die Umstellung der Beleuchtung auf LED, Projekte zur Eindämmung des Individualverkehrs sowie die Errichtung von Ladeinfrastruktur. (dd)