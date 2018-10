Rückzug als UN-Botschafterin: Nikki Haley hinterlässt ein Rätsel

Von Floo Weißmann

Washington – Auch zwei Tage nach der Rücktrittsankündigung von UNO-Botschafterin Nikki Haley herrschte am Mittwoch in Washington Rätselraten. Mehrere Theorien machten die Runde.

Wollte Haley gehen, bevor sie intern an den Rand gedrängt wird? Mit dem neuen Außenminister Mike Pompeo und dem neuen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton sind zwei außenpolitische Falken ins Team eingestiegen, die öffentlich und hinter den Kulissen stärker umrühren als ihre Amtsvorgänger.

Will Haley selbst US-Präsidentin werden? Zwar dementierte sie Gerüchte, sie könnte schon 2020 den Amtsinhaber Donald Trump in der parteiinternen Vorwahl herausfordern. Aber 2024 dürfte noch nicht vom Tisch sein.

Bildet Haleys Abschied als UNO-Botschafterin den ersten Teil einer Rochade? Eine Variante besagt, dass Haley mit Senator Lindsey Graham (aus ihrem Heimatstaat South­ Carolina) den Job tauschen könnte. Eine andere Variante meint, dass Trump seinen Justizminister feuern wird und Haley oder Graham für die Nachfolge nominiert.

CNN zufolge könnte es auch sein, dass Haley schlicht die Kasse aufbessern will oder muss, weil sie in vielen Jahren in öffentlichen Ämtern nur einen Bruchteil dessen verdient hat, was sie in der Privatwirtschaft verdienen könnte.

Es mag aber auch sein, dass sie aus bisher unbekannten Gründen die Notbremse gezogen hat. Dafür spricht das schlechte Timing. Wenige Wochen vor der Kongresswahl verdrängte Haley die günstige Wirtschaftslage und den Sieg der Republikaner im Konflikt um die Höchstrichter-Bestellung aus den Schlagzeilen.

Für ihre Nachfolge wird nun u.a. Dina Powell gehandelt. Die 45-Jährige war Abteilungsleiterin im Außenministerium und Vize-Sicherheitsberaterin im Weißen Haus; derzeit arbeitet sie für die Investmentbank Goldman Sachs. Sie soll sich gut mit Trumps Tochter Ivanka verstehen. Der Präsident bestätigte, dass Powell zur engeren Auswahl zähle.