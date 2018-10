Wenn der große Bruder zuschaut: Snowden und seine Enthüllungen

Von Matthias Sauermann

Washington, Moskau, Innsbruck – Als Edward Snowden an einem Tag im Mai 2013 seinen streng abgeschirmten Arbeitsplatz in einem NSA-Gebäude in Hawaii verlässt, wirft er dem Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle einen Rubik-Würfel zu. Er durchschreitet den Metalldetektor, am anderen Ende gibt ihm der abgelenkte Wächter den Würfel zurück. Darin versteckt: Ein Chip mit den geheimsten Daten der USA.

„Ich habe das getan, um das Richtige zu tun.“ US-Whistleblower Edward Snowden über seine Motivation im Jahr 2014

So zumindest porträtiert der Spielfilm „Snowden“ von Oliver Stone die Szenen, als der Geheimdienstmitarbeiter hochsensible Daten aus dem Hochsicherheitskomplex schmuggelte. Ob es wirklich so gelaufen ist, ist unbekannt. Der Regisseur gab an, dass niemand am Set darüber wirklich Bescheid wusste. Snowden, der in die Dreharbeiten eingebunden war, sei aber derjenige gewesen, der diese Darstellung vorgeschlagen habe.

Gewiss ist nur: Die Daten fanden ihren Weg aus dem Gelände der NSA. Snowden reiste unter einem Vorwand ab. Und traf sich in Hongkong mit dem Journalisten Glenn Greenwald und der Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Der Guardian und die Washington Post veröffentlichten das Material. Weil sich Snowden der baldigen Enttarnung sicher war, präsentierte er selbst sein Gesicht den Medien. Von dort an war der damals 29-Jährige ein gejagter Mann.

Der Geheimdienst hört und liest alles

Die Daten, die Snowden bei dem US-Geheimdienst NSA (National Security Agency) abgriff, gingen jedenfalls um die Welt. Was folgte war nicht nur ein innenpolitischer Aufschrei ob der Datensammelwut der Behörden, sondern auch diplomatische Verstimmungen zwischen den USA und befreundeten Staaten wie Deutschland.

In seinem ersten Interview mit dem Journalisten Glenn Greenwald beschrieb Snowden seine Beweggründe an die Öffentlichkeit zu treten – und worum es ihm ging:

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die vielleicht wichtigste Enthüllung Snowdens war, wie weitläufig die Geheimdienste Bürger überwachen. Mittels eigener Programme, der Überwachung des Internets und Telefonen. Von schriftlicher Kommunikation über Telefonate bis hin zu Bewegungsprofilen aufgrund der Smartphone-Daten. Und das ohne Gerichtsbeschluss, wie es das Gesetz eigentlich verlangen würde. Die Geheimdienste haben demnach viel weitläufigere Fähigkeiten und Mittel zur Überwachung als damals bekannt war.

Das Programm „PRISM“ ermöglichte es der NSA etwa direkt in Google- und Yahoo-Accounts einzugreifen. Ein Tool namens „XKeyscore“ soll laut Guardian fähig sein, fast alles, was im Internet gemacht wird, zu überwachen. Von Chats über Emails bis hin zu Webcams. „Von meinem Tisch aus konnte ich jeden abhören, von dir bis hin zu deinem Steuerberater, bis zu einem Bundesrichter oder sogar den Präsidenten, sofern ich seine persönliche Email-Adresse gehabt hätte“, beschrieb Snowden das Programm. Die NSA bestritt diese Darstellung.

90 Prozent der Personen in den USA, die vom Geheimdienst überwacht wurden, waren einem Bericht der Washington Post zufolge zudem durchschnittliche Amerikaner und keine Verdächtigen oder primären Ziele von Überwachung.

Verbündete im Visier

Diplomatische Eiszeiten löste jedoch auch eine andere Enthüllung aus: Dass die USA die Telefone hochrangiger Spitzenpolitiker angezapft hätten – und zwar auch von offiziell befreundeten Staaten. Ganz oben auf der Liste: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama: Nicht immer ein einfaches Verhältnis. - REUTERS

Merkel zeigte sich wütend darüber, dass ihr privates Telefon abgehört wurde. „Unter Freunden spionieren“ sei inakzeptabel. Einem Medienbericht zufolge soll sie den amerikanischen Geheimdienst in einem Gespräch mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama mit der Stasi verglichen haben, dem Geheimdienst in der DDR.

Obama entschuldigte sich später bei der deutschen Kanzlerin für die Abhöraktion – und beteuerte, nichts davon gewusst zu haben. Andere Berichte widersprachen dieser Darstellung.

Exil in Russland, Suchaktion am Wiener Flughafen

Der Aufdecker flüchtete nach seinem Aufenthalt in Hongkong indes in Richtung Russland. Von dort aus wollte er in einem südamerikanischen Land um Asyl bitten. Als der bolivianische Präsident ankündigte, die Gewährung von Asyl für Snowden in Betracht zu ziehen, wurde das aus Moskau kommende Flugzeug des Staatchefs in Wien zur Landung gezwungen. Frankreich, Spanien und Italien hatten die Genehmigung für den Übertritt in ihren Luftraum verweigert. Snowden wurde an Bord vermutet, aber nicht gefunden.

Welle der Unterstützung: Demonstrationen für Edward Snowden wurden nach den Enthüllungen rund um die Welt abgehalten. - REUTERS

Für Snowden endete seine Flucht damit in Russland. Das US-Außenminsterium zog seinen Pass ein, Moskau gewährte ihm schließlich Asyl. Bei einer Auslieferung in die USA würde dem heute 35-Jährigen ein Prozess wegen Spionage drohen.

„Snowden ist ein Spion, der den USA großen Schaden zugefügt hat. In den alten Zeiten, als unser Land respektiert wurde und stark war, wäre er hingerichtet worden“. Mit diesen Worten verurteilte der heutige US-Präsident Donald Trump den Whistleblower Edward Snowden im Jahr 2014. Nach seiner Amtsübernahme hat sich Trump – so weit bekannt – jedoch noch nicht bei Russlands Präsidenten Putin für eine Auslieferung des Aufdeckers stark gemacht.