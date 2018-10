Snowden in Innsbruck: „Und plötzlich hat man den Menschen zur Story“

Innsbruck – Das Phänomen Edward Snowden und wie er die Menschen bewegt, zeigte sich gestern Abend im Innsbrucker Congress vielleicht am besten daran, dass nach einer kurzen Pause, bei der viele die Dogana kurz verließen, die 1500 Besucher alle wieder auf ihren Plätzen saßen – keine Zuspätkommenden, kein Stühlerücken, nur gespannte Erwartung.

In einer kleinen Blitzumfrage der TT zeigten sich die Besucher vor allem von der charismatischen Persönlichkeit Edward Snowdens beeindruckt. Generell waren die Befragten auch der Meinung, dass der Whistleblower mit dem, was er gemacht hat, im Recht sei. „Mich inspiriert vor allem, dass er sich selbst hinten anstellt, dass ihm die Sache wichtiger ist als die Folgen, die sein Handeln für ihn hat“, meinte Peter Furth gegenüber der TT. „Vor allem hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf zu erfahren, was da passiert ist“, betont Furth. Der 69-Jährige war einer von zehn TT-Abonnenten, die eine Karte für die Veranstaltung gewonnen haben.

TT-Leser David Huber war von Edward Snowden beeindruckt. - Müllner

„Für uns ist Datenschutz ein tägliches Thema“, betonte David Huber, Doktorand der Physik an der Uni Innsbruck. Ihn habe vor allem beeindruckt zu erfahren, dass dieses Thema auch von einer ganz anderen Seite bzw. auf einer für ihn doch auch neuen Basis diskutiert werden könne. Sein Kollege Thomas Steindl wieder hätte Snowden gerne die Frage gestellt, ob das, was er gemacht hat, nicht auch das Vertrauen in das Establishment in den USA so erschüttert hat, dass es dazu beitrug, dass heute Donald Trump Präsident ist. „Ich kenne die Geschichte, so wie viele natürlich, aber es war faszinierend, Edward Snowden so unmittelbar erlebt zu haben“, so Steindl.

Studentin Anne Streng meinte auf die Frage, was sie von dem Abend mitnehme: „Ich glaube Snowden, wenn er sagt, er würde es wieder tun.“ Betrachte man dabei die Konsequenzen, die sein Handeln für ihn hatte, sei das schon sehr beeindruckend.

Für Isabella Doppler, Mitarbeiterin der Industriellenvereinigung, ist es die Persönlichkeit Snowdens, der jemand sei, der „für das einsteht, was er denkt, und das, was er sagt, auch lebt“. (hu)