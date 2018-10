Drei Österreicherinnen in Türkei weiterhin in Haft

Von Serdar Sahin

Wien – Vor zwei Wochen wurden drei Österreicherinnen in der Türkei verhaftet. Aus dem Außenministerium hatte es damals geheißen, dass die drei Frauen – eine Mutter und ihre beiden Töchter – freigelassen worden seien und womöglich am selben Tag noch nach Österreich zurückkehren würden. Doch die Frauen befinden sich noch immer in der Türkei in Haft, berichten Angehörige der TT. Das Außenressort bestätigt das gegenüber der APA.

Am 18. Oktober wurde zwar die Untersuchungshaft aufgehoben, sie seien seitdem aber in Abschiebehaft. Warum sie noch nicht abgeschoben wurden, konnte man im Ministerium nicht sagen. Gründe seien von den türkischen Behörden keine genannt worden. Die österreichische Botschaft sei mit den türkischen Behörden in Kontakt und bemühe sich, dass die Frauen so schnell wie möglich ausreisen können, heißt es. Die 48-jährige Österreicherin mit türkisch-kurdischen Wurzeln war mit ihren zwei Töchtern (18 und 20) bei der Ausreise an einem Istanbuler Flughafen festgenommen worden.

Wie viele Österreicher derzeit noch festgehalten werden, sagt das Außenamt nicht. Die ehemalige Grünen-Mandatarin Berivan Aslan berichtet von zehn Personen.

„Solange unser Außenministerium keine konkreten Schritte setzt, werden die Festnahmen zunehmen und die Willkürjustiz der AKP legitimiert. Es kann nicht sein, dass Andersdenkende auf diese Art und Weise kriminalisiert und eingeschüchtert werden“, kritisiert Aslan. „Ich erwarte mir eine rasche diplomatische Lösung und die Freilassung unserer Staatsbürger, die teilweise seit Monaten in der Türkei festsitzen.“