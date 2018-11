US-Politologe im TT-Interview: Die Angst vor Amerikas Zukunft

New York – Am Dienstag wählen die Amerikaner einen neuen Kongress. Die Wahl gilt als indirekte Abstimmung über Präsident Donald Trump, der vor ziemlich genau zwei Jahren überraschend gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen hat. Deshalb spielen einige der Faktoren hinter dem Wahlsieg von Trump auch bei der Kongresswahl wieder eine Rolle.

Sozialwissenschafter haben herausgefunden, dass die Haltung zu Rassenfragen bei Weißen das aussagekräftigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Trump- und Clinton-Wählern war. Über die Rolle der Hautfarbe in der amerikanischen Politik sprach die TT mit dem Politologen Fredrick C. Harris. Er ist Dekan der Sozialwissenschaften an der Columbia University in New York und Direktor des Zentrums für Afroamerikanische Politik und Gesellschaft.

War die Wahl von Donald Trump eine direkte Folge des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama?

Fredrick C. Harris: Sie hatte viel mit Obama zu tun. Ich glaube, dass wir an einem Wendepunkt der Geschichte stehen. Trump repräsentiert die alte Ordnung zwischen Schwarzen und Weißen und die Marginalisierung von Menschen dunkler Hautfarbe, die weiterhin existiert. Obama repräsentierte die multikulturelle Zukunft der Vereinigten Staaten. Den Prognosen zufolge wird es zur Mitte dieses Jahrhunderts in diesem Land eine Mehrheit von Minderheiten geben.

Und damit kommen viele Weiße nicht klar?

Harris: Es gibt viele Leute, die sich sehr unwohl fühlen beim Gedanken, dass ihre Gruppe Privilegien verliert. Vielleicht glauben sie, dass ihre Familien, ihre Kinder in diesem Land keine Zukunft haben. Deshalb gibt eine Mehrheit der weißen Amerikaner in Umfragen an, dass sie sich wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert fühle. Das ist während der Oba­ma-Jahre aufgetaucht.

Trump hat die Gegenbewegung nicht erzeugt ...

Harris: Er ist ein Symptom davon. Wäre nicht er aufgetaucht, hätte es einen anderen gegeben. Viele Leute meinen, mit Trump sei zufällig der Falsche ins Weiße Haus gekommen. Aber die zugrundeliegende Entwicklung gibt es schon einige Zeit. Obamas Präsidentschaft hat das beschleunigt, weil sie zum Symbol dafür wurde, wie die Zukunft aussieht. Das hat Angst ausgelöst, und zwar nicht allein in der Arbeiterschicht, die als primäre Wählerschaft von Trump gilt. Das Medianeinkommen der Trump-Wähler lag bei 75.000 Dollar im Jahr.

Viele der weißen Arbeiter fühlten sich angeblich von den Eliten betrogen ...

Harris: Deshalb haben wir ja die „Make America Great Again“-Nostalgie. Großartig für wen? In vielerlei Hinsicht haben die alten rassistischen Gesetze und sozialen Praktiken die weiße Arbeiterschicht vor Wettbewerb am Arbeits- und Wohnungsmarkt geschützt. Die weißen Privilegien haben zu erodieren begonnen, als die Bürgerrechtsgesetze vollzogen wurden.

Bei den weißen Arbeitern gibt es das Gefühl, dass niemand mehr für ihre Interessen spricht. Trump spricht wie sie, er spricht für sie und wurde in vielerlei Hinsicht ein Symbol dafür, wie Amerika einmal war. Dabei geht es nicht allein um protektionistische Maßnahmen im Handel, sondern auch um protektionistische Praktiken zugunsten der weißen Arbeiterschicht.

Spielt Trump die Rassenkarte offener als früher?

Harris: Viel offener. Das war früher viel subtiler, im Sinn von Codes, ein augenzwinkerndes Arrangement. In den Sechzigern lautete ein Slogan: „Stimme für Barry Goldwater, bevor es zu spät ist.“ Aber heute sagt Trump, dass wir keine Leute von „Drecksloch-Ländern“ wollen. Und als Beispiele nennt er Länder mit schwarzer Bevölkerung. Seine Wählerschaft mag das.

Macht er dadurch die Situation noch schlimmer?

Harris: Trump folgt nur einem historischen Muster. Jedes Mal, wenn es für Afroamerikaner einen Sprung nach vorne gibt – zuletzt symbolisiert durch die Wahl von Obama –, folgt ein Rückschlag. Das passierte auch in den sechziger Jahren, als nach den Bürgerrechtsgesetzen Richard Nixon gewählt wurde, der codierte Botschaften wie Recht und Ordnung benutzte. Zu einer Zeit des städtischen Aufruhrs wussten die Leute, dass er über Schwarze redet. Wir befinden uns in einem weiteren Moment so einer Gegenbewegung.

Profitieren Afroamerikaner nicht ebenfalls vom aktuellen Wirtschafts-Boom?

Harris: Nein! Afromerikaner sind die einzige ethnische Gruppe in den USA, die sich nicht wirklich von der Großen Rezession erholt hat. Das kommt von diskriminierenden Einstellungspraktiken und daher, dass sie wenig Vermögen haben, auf das sie zurückgreifen können. Weiße Familien, selbst aus der Arbeiterschicht, konnten Erbe an die nächste Generation weitergeben. Die Hälfte der Afroamerikaner hat keinerlei Nettovermögen.

Wenn Obama zu Trump führte, wird das Pendel dann nach ihm wieder zurückschwingen?

Harris: Die Wählerschaft in den USA ist ein wenig schizophren. Wer ist am wenigsten wie George W. Bush? – Barack Obama. Wer ist am wenigsten wie Obama? – Donald Trump. Der nächste Präsident ist also vielleicht jemand, der am wenigsten wie Trump ist.

Das Gespräch führte Floo Weißmann