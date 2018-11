Kongresswahlen in den USA: Trumps Wahlkampf mit der Angst

Von Floo Weißmann

Washington – Wenige Tage vor den Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten hat Präsident Donald Trump seine Rhetorik gegen Einwanderer noch einmal verschärft. In einer Rede im Weißen Haus deutete er an, dass Soldaten an der Grenze auf Migranten schießen sollen, falls diese mit Steinen werfen.

Trump kündigte auch erneut eine Verschärfung des Asylrechts an. Asylanträge müssten in Zukunft an einem der Grenzübergänge gestellt werden, kündigte er an. „Diejenigen, die sich dafür entscheiden, unsere Gesetze zu brechen und illegal hereinkommen, werden nicht mehr länger in der Lage sein, mit haltlosen Forderungen automatisch Eintritt in unser Land zu bekommen“, sagte er.

Mit scharfen Worten gegen Einwanderer hatte Trump bereits im Wahlkampf 2016 seine Anhänger mobilisiert. Bei der Kongresswahl am Dienstag droht seinen Republikanern der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus. Dadurch würde er politischen Spielraum verlieren. Im Finale des Wahlkampfs schürt er nun wieder die Angst vor Einwanderern. Mit Fakten und mit der US-Rechtslage hält er es dabei nicht so genau.

Bereits in den Tagen zuvor hatte Trump unter anderem angekündigt, 15.000 zusätzliche Soldaten an die Grenze zu schicken. Doch das Pentagon wusste offenbar nichts von dieser Aufstockung. Auch sollen die Soldaten an der Grenze nur logistische Hilfe für die Grenzbeamten leisten. Und das Soldaten-Handbuch erlaubt den Griff zur Waffe nur im Fall einer Bedrohung für Leib und Leben.

Viel Kopfschütteln erntete der Präsident auch für seine Ankündigung eines Dekrets, mit dem er verfügen will, dass in den USA geborene Kinder von Einwanderern nicht mehr automatisch Staatsbürger sind. Für die meisten Juristen steht fest, dass dies verfassungsrechtlich garantiert ist und der Präsident sich nicht einfach per Erlass darüber hinwegsetzen kann. Die Rechtslage erlaubt es übrigens auch, überall in den USA um Asyl anzusuchen – und nicht nur an ausgewählten Grenzübergängen.

Der Präsident rechtfertigt sein Vorgehen mit einer Art nationalem Notstand. „Wir haben keine Wahl. Wir werden unsere Grenzen verteidigen. Wir werden unser Land verteidigen“, sagte er. Bei seinen Wahlkampfauftritten warnt Trump in dramatischen Worten vor jenen etwa 7000 Flüchtlingen aus Mittelamerika, die derzeit in mehreren Gruppen durch Mexiko Richtung Norden wandern. Tatsächlich handelt es sich bei der so genannten Karawane zu je etwa einem Drittel um Frauen, Männer und Kinder. Sie sind größtenteils vor der Gewalt von Jugendbanden geflohen, die in Mittelamerika ganze Stadtteile terrorisieren. Ob und wie viele der Flüchtlinge jemals an der US-Grenze ankommen, gilt derzeit als völlig offen.

Ohne jeden Beleg hat Trump die Menschen mal als kriminelle junge Männer denunziert und mal behauptet, Terroristen aus dem Nahen Osten hätten sich in die Karawane gemischt. Dazu verbreitet er ein Wahlkampfvideo, das einen aus Mexiko stammenden Mörder zeigt, wie er vor Gericht mit seinen Taten prahlt, und dann zur Karawane überblendet. Selbst einige Republikaner haben das Video als rassistisch kritisiert.

Der Präsident wettert aber nicht allein gegen die Karawane, sondern macht gleich noch die Demokraten dafür verantwortlich. Diese würden Einwanderer einladen und auf Kosten der Amerikaner versorgen. Es sei „ungeheuerlich, was die Demokraten unserem Land antun“, twitterte er beispielsweise. Und bei einem Wahlkampfauftritt am Donnerstag (Ortszeit) forderte er: „Wenn ihr nicht wollt, dass Amerika von Massen illegaler Ausländer überrannt wird, wählt Republikaner.“