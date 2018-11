UNO-Migrationspakt: “Den Ruf nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“

Von Karin Leitner

Wien — Wie sieht das Staatsoberhaupt das Nein der österreichischen Koalitionäre zum UNO-Migrationspakt? Die Tiroler Tageszeitung hat in der Wiener Hofburg nachgefragt. Die Antwort von Alexander Van der Bellen gibt es via Face­book. Sie ist kritisch.

„Die großen Herausforderungen unserer Zeit, von der Klimakrise über geopolitische Konflikte und Handelskriege bis hin zur Migration, können nicht auf nationalstaatlicher Ebene alleine gelöst werden. Wir brauchen dazu die multilaterale Zusammenarbeit", befindet der Bundespräsident. Ihm konveniert das Abkommen, das ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache missfällt.

Die Befürchtungen der beiden hat er nicht. „Ich begrüße den von Österreich mitausverhandelten UN-Migrationspakt, der keine bindende Wirkung für Einzelstaaten entfaltet, aber zahlreiche vernünftige Vorschläge beinhaltet, wie den Herausforderungen der weltweiten Migration mit Augenmaß, Menschlichkeit und Kontrolle begegnet werden kann." Auch wenn sich die Regierung „in diesem Punkt anders entschieden" habe: „Österreichisch ist es jedenfalls, im Gespräch zu bleiben. Österreichisch ist es, den konstruktiven Dialog zu suchen. Das gilt gerade auch dann, wenn es auf internationaler Ebene unterschiedliche Positionen zu wichtigen Fragen gibt." Er werde mit dem Kanzler und der Außenministerin „ausloten, was wir tun können, damit wir angesichts der vielen globalen Herausforderungen die gute Gesprächsebene mit unseren internationalen Partnern beibehalten.

"Wir brauchen die multilaterale Zusammenarbeit"

Der österreichische Weg des Dialogs hat uns in der Vergangenheit groß gemacht — und wird uns, da bin ich zuversichtlich, auch in Zukunft helfen." Er „hoffe sehr", dass die Regierung alles daransetzen werde, „den drohenden Verlust von Ansehen und Glaubwürdigkeit Österreichs auf internationaler Ebene abzuwenden". Schließlich sei „die Stärkung eines effektiven Multilateralismus" auch im Regierungsprogramm festgeschrieben — „und Österreich trägt gerade als EU-Vorsitzland besondere Verantwortung". Es habe sich „als kleines, neutrales Land im Herzen Europas stets stark in internationalen Organisationen engagiert". Als einer von vier UNO-Amtssitzen weltweit habe sich die Republik „in Fragen der Menschenrechte, der Abrüstung und beim Einsatz für eine nuklearwaffenfreie Welt den Ruf eines aktiven und verlässlichen Partners in der Weltgemeinschaft erworben. Diesen Ruf sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen."



Link Der Globale Migrationspakt zum Nachlesen

Harsch ist der Tadel von 56 Autoren, Publizisten und Kunstschaffenden für Kurz und Co. ob der Haltung zum Migrationsabkommen. Als „Schande" und „Schritt in die internationale Isolation" qualifizieren sie sie. „Wir protestieren gegen diese ebenso widerwärtige wie widersinnige Politik", heißt es. Anderweitig gibt es eine Online-Kampagne. Statt der Regierung können Bürger dem UNO-Migrationspakt „beitreten". Kurz und Strache lehnten „grundlegende Menschenrechte ab", stellten sich „zu Orbán und Trump an den rechten Rand der Weltgemeinschaft", schreiben die Aktivisten des gemeinnützigen Vereins #aufstehn auf ihrer Webseite ( https://www.aufstehn.at/aktionen ).



FPÖ lässt sich nicht beirren



Die FPÖ lässt sich von Widerstand nicht beirren. EU-Parlamentarier Harald Vilim­sky sieht Österreich nicht als Außenseiter, sondern als „Vorbild" für andere Staaten. „Mit dem Beschluss der Regierung, dem UN-Migrationspakt nicht beizutreten, könnte Österreich eine Vorreiterrolle übernommen haben." Nach Tschechien gebe es „Signale aus Kroatien, Italien und weiteren Ländern, den unsäglichen Pakt" nicht zu unterfertigen. Die Polen wollen sich auch ausklinken. Die „souveränen Prinzipien" hätten „absolute Priorität".

In Spanien wird das nicht bejubelt. Für Außenminister Josep Borrell ist „eine sehr schlechte Nachricht", dass sich Österreich vom Pakt absentiert. Das als Ratsvorsitzender zu tun, „schwächt die Position der EU". Im deutschen Außenamt wird jenen widersprochen, die sagen, dass der Pakt Staaten verpflichte, Flüchtlinge aufzunehmen. Das Abkommen sei „ausdrücklich" kein bindender völkerrechtlicher Vertrag, sondern eine politische Willenserklärung. Es würden „Ängste geschürt auf Basis einer politischen Erklärung, die so nicht zu rechtfertigen sind". Im Pakt seien lediglich Ziele formuliert; Kriterien und Ausmaß der Zuwanderung blieben „Entscheidungen der Staaten".