Iran-Krise: USA wollen weitere 1500 US-Soldaten nach Nahost schicken

US-Präsident Donald Trump will rund 1500 weitere Soldaten in den Nahen Osten entsenden. Es handle sich in erster Linie um eine Vorsichtsmaßnahme und eine vergleichsweise kleine Zahl von Soldaten, sagte Trump am Freitag.