Kneissl zu Trumps IS-Forderung: Abstimmung mit Sicherheitsbehörden

Trump hatte am Wochenende europäische Länder aufgerufen, mehr als 800 in Syrien gefangene Kämpfer der Terrormiliz “Islamischer Staat“ (IS) aufzunehmen und zu verurteilen. Wenn die Verbündeten nicht reagieren, will Trump die Personen freilassen. Alles zur US-Politik im Newsblog.