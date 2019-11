Letztes Update am Di, 19.11.2019 09:01

Neue Zeugen in Ukraine-Affäre vor Kongress, Tillerson kritisiert Trump

In der Ukraine-Affäre wird der Druck auf US-Präsident Donald Trump immer größer. Am Dienstag werden in der Causa zwei neue Zeugen öffentlich angehört. Alles dazu im Newsblog.