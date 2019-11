Letztes Update am Do, 28.11.2019 11:53

Trump unterschrieb Hongkong-Gesetz: China bestellt Botschafter ein

Die USA unterstützen offiziell die prodemokratischen Proteste in Hongkong. Das empört China. Indes will der Justizausschuss des Repräsentantenhauses in der Ukraine-Affäre erstmals den US-Präsidenten selbst befragen. Alles zur US-Politik im Newsblog.