Letztes Update am Mo, 18.02.2019 22:32

US-Autoindustrie warnt vor Import-Zöllen: “alarmiert und bestürzt“

Trump forderte am Wochenende europäische Länder auf, mehr als 800 in Syrien gefangene Kämpfer der Terrormiliz IS (Daesh) aufzunehmen und zu verurteilen. Alles zur US-Politik im Newsblog.