Letztes Update am Mi, 21.11.2018 13:50

Trump antwortete schriftlich auf Mueller-Fragen zur Zeit vor Wahl

US-Präsident Donald Trump hat nach langem hin und her Fragen von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre schriftlich beantwortet. Offenbar beantwortete er jedoch nur Fragen zur Zeit vor seiner Wahl. Die Entlassung von Jim Comey, weshalb dem US-Präsidenten Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, fiel in die Zeit danach.