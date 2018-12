Russland-Ermittler Robert Mueller: Das Phantom von Washington

Von Paul Handley/AFP

Washington – Ein Phantom spukt durch Washington. Das Phantom heißt Robert Mueller. Seit mehr als eineinhalb Jahren untersucht der Sonderermittler die Russland-Affäre. Doch seine Person und sein Tun bleiben geheimnisumrankt. Zwar hat Mueller zuletzt einige brisante Details seiner Untersuchungen veröffentlicht. Doch überwiegend verharrt er in Schweigen.

Mueller ist unsichtbar und allgegenwärtig zugleich. Denn über nichts wird in der US-Hauptstadt so viel spekuliert wie darüber, was der mit Untersuchung der Russland-Verbindungen des Trump-Teams befasste Sonderermittler ausgegraben und gegen den Präsidenten in der Hand haben könnte.

Das Phantom verbreitet Angst und Sorge im Trump-Lager. Die Trump-Gegner dagegen hoffen auf seine wohltätigen Kräfte – Mueller soll den schlagenden Beweis für illegale Machenschaften des Präsidenten hervorzaubern.

Gerichtsdokumente geben sporadisch Einblick in Arbeit

Der Sonderermittler gibt unterdessen nur sporadisch Spuren seines Treibens preis, in der Form von bei Gericht eingereichten Schriftstücken. Mehrere solcher Dokumente aus den vergangenen Tagen – zu Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort, seinem Ex-Anwalt Michael Cohen und dem kurzzeitigen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn – liefern immerhin relativ konkrete Hinweise auf Muellers Treiben.

So zeigen sie etwa, dass er sich intensiv mit dem Großprojekt eines Trump Towers in Moskau befasst hat, das Cohen in Kenntnis Trumps offenbar bis mitten in den Wahlkampf 2016 hinein verfolgte. Die Schriftstücke deuten auch darauf hin, dass Trump bei mutmaßlichen Lügenaussagen Manaforts gegenüber Mueller eine Hand im Spiel gehabt haben könnte.

Weite Stellen der Dokumente geschwärzt

Doch die neuen Dokumente geben auch neue Rätsel auf – vor allem das Schriftstück zu Flynn, den der Sonderermittler demnach 19 Mal vernommen hat. Mueller lobt Flynn für seine „bedeutende Unterstützung“ und empfiehlt den Verzicht auf eine Gefängnisstrafe. Was der frühere Trump-Vertraute preisgegeben hat, verrät Mueller aber nicht. Das Dokument ist großteils eingeschwärzt – was die Spekulationen um Muellers Kenntnisstand kräftig anheizt.

Der 74-jährige Vietnam-Veteran und Ex-Direktor der Bundespolizei FBI arbeitet zurückgezogen in einem unscheinbaren Bürogebäude in Fußnähe zum Kapitol, dem Sitz des Kongresses. Die Termine bei Gericht lässt der Sonderermittler von Mitarbeitern wahrnehmen, ebenso wie die Termine im Weißen Haus mit den Trump-Anwälten.

Vor die Kameras tritt der hagere Mann mit dem grauen Haar und den markanten Gesichtszügen nie. Auch privat verschanzt er sich. Mit seiner Frau lebt Mueller in einer abgeschlossenen Wohnanlage außerhalb der Hauptstadt. Am gesellschaftlichen Leben von Washington nimmt er nicht teil, an öffentlichen Orten gesichtet wird er nur sehr selten.

User tauschen sich über Schritte Muellers aus

Und wenn dies geschieht, wird darüber gerne eifrig in den Onlinenetzwerken berichtet: Mueller speist in einem schlichten Restaurant, Mueller besucht mit seiner Frau einen Apple-Laden, Mueller sitzt am Flughafen – und das auch noch unabsichtlich in unmittelbarer Nähe zu Trump-Sohn Donald junior, einer der mutmaßlichen Zielscheiben seiner Ermittlungen.

Während Mueller schweigt, tobt der Präsident. Und dies zuletzt immer lautstärker. In ständigen Twitter-Tiraden bezichtigt Trump den Sonderermittler, eine wüste „Hexenjagd“ mit politischen Motiven zu betreiben.

Greift Trump aus Selbstschutz zur Brechstange?

Den Spuk wird Trump mit solchen Sprüchen aber nicht beenden können. Deshalb wird seit dem Abgang von Justizminister Jeff Sessions von Anfang November auch viel darüber spekuliert, dass Trump mit Amtshilfe der neuen Ressortspitze den Sonderermittler einhegen oder gar feuern könnte.

Die Ungeduld mit dem Sonderermittler wächst inzwischen auch im Lager der Trump-Gegner. Viele hoffen auf Beweismaterial für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Die jüngsten Dokumente zeigen zwar, dass Mueller weit vorangekommen ist. Doch es ist unklar, ob sich seine Arbeit bereits dem Ende nähert – und ob dann sein Abschlussbericht überhaupt öffentlich gemacht wird. Mueller könnte also noch eine Weile lang als Phantom von Washington für banges Rätselraten sorgen.