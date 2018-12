„Migration schon immer Teil der Geschichte“

Sie sind seit rund zwei Monaten Botschafter in Äthiopie­n, betreuen aber nicht nur dieses Land. Für welche anderen Staaten sind Sie noch zuständig?

Roland Hauser: Österreich hat im südlichen Afrika relativ wenige Vertretungen. Das bedeutet, jede Botschaft muss einige Länder betreuen. In meinem Fall sind das neben Äthiopien Dschibuti, Südsudan, Kongo und Uganda. Dazu kommt noch die ständige Vertretung bei der Afrikanischen Union und auch bei IGAD — das ist eine regionale Organisation, die eine relativ wichtige Rolle hier spielt. Äthiopien hat seit vielen Jahren den Vorsitz bei dieser Organisation. Und IGAD war auch die Organisation, die kürzlich ein Friedensabkommen zwischen dem Sudan und dem Südsudan zustande gebracht hat.

Spüren Sie eine Aufbruchsstimmung in Äthiopien — es hat ja einen Regierungswechsel gegeben. Premier Ahmed Abiy hat einige demokratische Reformen angestoßen.

Hauser: Absolut. Ich bin zu einem sehr spannenden Augenblick nach Äthiopien gekommen. Durch den neuen Premier, der seit etwa einem halben Jahr im Amt ist, ist sehr viel passiert. Es gab einen großen Reformschub im innen- und demokratiepolitischen Bereich. Es sind sensationelle Aktionen gesetzt worden — so sind oppositionelle Politiker freigelassen worden. Natürlich wurde auch regional viel erreicht — etwa mit dem Friedensschluss mit Eritrea und mit der Annäherung zu Somalia. Vor einem Jahr hätte man sich das nicht vorstellen können. Ich bin zwar erst seit zwei Monaten in Äthiopien, war aber fünf Jahre Botschafter in Kenia. Ich bin deshalb vertraut mit den afrikanischen Verhältnissen. Was Abiy hier in kürzester Zeit erreicht hat, ist mehr als beeindruckend.

In Europa wird viel über das Thema Migration gesprochen, aber Sie erleben das ja vor Ort. Was sind da Ihre Erlebnisse?

Hauser: Etwas zu meinem Hintergrund: Ich habe unter anderem Geschichte studiert. Und Migration war schon immer Teil der geschichtlichen Entwicklung. Deshalb habe ich ein gewisses Verständnis. Andererseits ist die rezent­e Migrationskrise seit 2015 schon eine äußerst große Her­ausforderung für Europa. Da muss man sich überlegen, wie man das bewältigen kann.

Sie sind hier mit extremer Armut konfrontiert. Verstehen Sie, dass die Menschen wegwollen?

Hauser: Das tu ich. Aber das kann nicht die Lösung sein. Die Menschen müssen im Land selbst bessere Bedingungen vorfinden, damit sie eben nicht wegwollen. Die bilateralen Beziehungen unter einem wirtschaftlichen Standpunkt zu sehen, ist deshalb ein sehr guter Ansatz. Also dass es nicht nur Entwicklungshilfe von europäischen Ländern gibt, sondern auch Beiträge, um die wirtschaftlichen Bedingungen in den Ländern zu verbessern. Um eben Bedingungen zu schaffen, dass die Leute im Land bleiben und nicht auswandern wollen. Dieser Ansatz ist zu verfolgen.

Sie sind schon seit Langem im Ausland. Vermissen Sie Innsbruck?

Hauser: Ich bin gebürtiger Innsbrucker. In der Zwischenzeit durfte ich die große Welt kennen lernen, bin aber immer wieder froh, wenn ich einmal im Jahr nach Innsbruck komme. Innsbruck ist ein kleines Rückzugsgebiet für mich und meine Familie.

Das Gespräch führte Serdar Sahin